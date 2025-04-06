Полиция ищет виновников: четыре внедорожника незаконно въехали на частную территорию и повредили линии электропередачи

Машины застряли в мягкой почве, и один из членов группы решил выбраться, используя с этой целью дерево, стоявшее прямо под проводами. К сожалению, дерево сломалось и упало на линию электропередачи, в результате чего была повреждена система электрораспределения.

Это была незаконная деятельность с точки зрения нарушения как границ частной собственности, так и правил обращения с электрораспределительным объектом. По словам очевидцев, это были четыре внедорожника, в том числе темно-красная Toyota Land Cruiser, двухдверный Nissan Patrol, Jeep Grand Cherokee и еще один автомобиль, марка которого пока не установлена. Предполагается, что часть кампании - жители Сырве и Ориссаааре.

О происшествии также сообщили в полицию. Общине предлагается поделиться любыми дополнительными подсказками, которые могут помочь пролить свет на то, что произошло.

Внедорожники въехали на этот участок незаконно. Фото: Erakogu