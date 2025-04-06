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ГАЛЕРЕЯ Сбежавший в Эстонию иранский кинорежиссер порадовал эстонцев блюдами иранской кухни

Перевод: Павел Соболев

На приходской кухне в Пука, что в Валгамаа, под руководцем иранцев - матери семейства Хатун Фардуст и отца семейства Бехнама Бахтиари - сегодня готовились иранские национальные блюда. После приготовления всех желающих усадили за стол, чтобы они могли насладиться блюдом из риса, пирогом самса и сладостями.

Пирог самса (или самоса) - одно из важнейших национальных блюд иранцев. Они популярны по всей стране. «Многие люди помнят пряные и хрустящие пироги, которые они ели в школе или в городских ларьках», - сказал Бехнам Бахтиари.

В Иране популярны пироги, в которых не используется мясо, например, картофельная самса. Но и с фаршем, конечно, также готовят эти пироги. «Можно использовать баранину или телятину, но надо учитывать, что телятина менее жирная. В большинстве случаев это блюдо нужно готовить из смешанного фарша. А затем ввертывать содержимое пирога в лаваш», - посоветовал Бахтиари.

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