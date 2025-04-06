ГАЛЕРЕЯ Сбежавший в Эстонию иранский кинорежиссер порадовал эстонцев блюдами иранской кухни

Пирог самса (или самоса) - одно из важнейших национальных блюд иранцев. Они популярны по всей стране. «Многие люди помнят пряные и хрустящие пироги, которые они ели в школе или в городских ларьках», - сказал Бехнам Бахтиари.

В Иране популярны пироги, в которых не используется мясо, например, картофельная самса. Но и с фаршем, конечно, также готовят эти пироги. «Можно использовать баранину или телятину, но надо учитывать, что телятина менее жирная. В большинстве случаев это блюдо нужно готовить из смешанного фарша. А затем ввертывать содержимое пирога в лаваш», - посоветовал Бахтиари.