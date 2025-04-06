ГАЛЕРЕЯ Сбежавший в Эстонию иранский кинорежиссер порадовал эстонцев блюдами иранской кухни

На приходской кухне в Пука, что в Валгамаа, под руководцем иранцев - матери семейства Хатун Фардуст и отца семейства Бехнама Бахтиари - сегодня готовились иранские национальные блюда. После приготовления всех желающих усадили за стол, чтобы они могли насладиться блюдом из риса, пирогом самса и сладостями.
Пирог самса (или самоса) - одно из важнейших национальных блюд иранцев. Они популярны по всей стране. «Многие люди помнят пряные и хрустящие пироги, которые они ели в школе или в городских ларьках», - сказал Бехнам Бахтиари.