Овечкин побил рекорд Гретцки. Российский хоккеист забил 895-ю шайбу в НХЛ

В ночь на субботу Овечкин забросил две шайбы, в результате чего повторил рекорд Гретцки, а теперь сумел превзойти это достижение: на его счету 895 шайб.

Гретцки присутствовал на матче в Нью-Йорке. После того, как Овечкин в очередной раз отправил шайбу в ворота, матч был на некоторое время прерван - и хоккеист начал принимать поздравления.

Александр Овечкин после 894-й шайбы Фото: Getty Images

На матчах «Вашингтона» уже несколько недель велся обратный отсчет до рекорда Гретцки, а сам канадский хоккеист также решил посетить пятничный матч команды Овечкина, чтобы лично поздравить российского игрока, если тому удастся повторить или превзойти рекорд.

Голевое чутье не подвело Гретцки. В матче против «Чикаго» Александр Овечкин забросил две шайбы + 893-ю и 894-ю в своей карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд Уэйна Гретцки, державшийся с 1999 года, перестал быть единоличным: Овечкин сравнялся с великим канадцем.

После игры Овечкина ждал «пивной душ», который устроили ему хоккеисты «Вашингтона», а затем в раздевалку пришел и сам Гретцки.

Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Фото: NHLI via Getty Images

«Уэйн написал мне сообщение перед игрой», - рассказал Овечкин после матча на совместной пресс-конференции с Гретцки. «Он сказал: "Забей три". Спасибо, Уэйн, за твою поддержку, за твою доброту. Это здорово».