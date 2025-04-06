Овечкин побил рекорд Гретцки. Российский хоккеист забил 895-ю шайбу в НХЛ

В воскресенье нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с командой «Нью-Йорк Айлендерс» и таким образом побил рекорд, установленный еще 26 лет назад легендарным канадцем Уэйном Гретцки - 894 шайбы в регулярных чемпионатах.
В ночь на субботу Овечкин забросил две шайбы, в результате чего повторил рекорд Гретцки, а теперь сумел превзойти это достижение: на его счету 895 шайб.
Гретцки присутствовал на матче в Нью-Йорке. После того, как Овечкин в очередной раз отправил шайбу в ворота, матч был на некоторое время прерван - и хоккеист начал принимать поздравления.
На матчах «Вашингтона» уже несколько недель велся обратный отсчет до рекорда Гретцки, а сам канадский хоккеист также решил посетить пятничный матч команды Овечкина, чтобы лично поздравить российского игрока, если тому удастся повторить или превзойти рекорд.
Голевое чутье не подвело Гретцки. В матче против «Чикаго» Александр Овечкин забросил две шайбы + 893-ю и 894-ю в своей карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд Уэйна Гретцки, державшийся с 1999 года, перестал быть единоличным: Овечкин сравнялся с великим канадцем.
После игры Овечкина ждал «пивной душ», который устроили ему хоккеисты «Вашингтона», а затем в раздевалку пришел и сам Гретцки.
«Уэйн написал мне сообщение перед игрой», - рассказал Овечкин после матча на совместной пресс-конференции с Гретцки. «Он сказал: "Забей три". Спасибо, Уэйн, за твою поддержку, за твою доброту. Это здорово».
«Два года назад, когда мне сказали: "Как думаешь, Алекс побьет рекорд?", я ответил: "Вопрос не в этом, вопрос в том, когда. И когда он это сделает, я буду там". И поэтому я здесь», - сказал Гретцки.
Впрочем, легендарный канадский хоккеист, 99-й номер которого в знак почтения навсегда выведен из обращения в НХЛ, по-прежнему недостижим для соперников по многим параметрам.
По системе гол + пас у Уэйна Гретцки 2857 очков - для сравнения у Овечкина 1618 очков.
Как Овечкин шел к рекорду
В 2004 году хоккеиста московского «Динамо» выбрал на ежегодном драфте «Вашингтон Кэпиталз». По правилам драфта, право первого выбора принадлежит самым слабым командам. Вашингтон никогда на этот момент не выигрывал главную хоккейную награду, Кубок Стэнли, и по праву считался одним из аутсайдеров лиги.
Приход Овечкина изменил все. В столице США наконец-то появился узнаваемый хоккеист, ставший в итоге популярнее всех других столичных спортсменов. А в 2018 году он помог «Вашингтону» добыть вожделенный Кубок Стэнли.
К 2024 году Овечкин поседел и погрузнел, а его «Вашингтон» уже с трудом пробивался в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Но в текущем сезоне команда возродилась: как считают эксперты, секрет успеха «Вашингтона» в умелой кадровой политике и в гибкости 39-летней главной звезды, которой остается Овечкин.
«Для любого, кто играет в его возрасте, есть два ключевых компонента: глубокая преданность игре и интеллект, чтобы измениться. Другими словами, он не пытается делать то, что делал в свои 20 лет. Он набрался мудрости и лучше читает ситуации, что делает его еще более опасным», - считает хоккейный обозреватель Дон Гранато.
У Овечкина есть на льду свой «офис» - это левый круг вбрасывания у чужих ворот. В течение 20 лет все соперники знают, что главная опасность исходит именно оттуда, но, как правило, ничего не могут с этим сделать. Капитан «Вашингтона» по-прежнему забрасывает большинство шайб именно оттуда, но с годами научился действовать разнообразнее и стал опасен для соперника практически на любом участке льда.
В ноябре 2024 года «Вашингтон» шел в лидерах, а Овечкин становился все ближе к рекорду. Но в одном из матчей российский форвард сломал ногу и был вынужден пропустить 12 матчей. Но после вынужденной паузы Овечкин вышел на лед и снова начал забивать.
Putin Team
В последние месяцы и Россия, и Северная Америка ведут обратный отсчет до рекорда Овечкина. Но многие припоминают ему и политическую позицию. Один из главных критиков Овечкина - легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Он призывает не праздновать рекорд российского хоккеиста и считает, что Овечкин - это живая реклама действий Путина. «Каждый раз, когда Александр Овечкин выходит на лед - это огромная реклама российской войны и российских преступлений», - говорил Гашек.
В 2017 году Овечкин и другие российские спортсмены создали движение Putin Team - «Команда Путина». Это движение ставило себе целью поддержку Путина перед президентскими выборами 2018 года и формально существует до сих пор.
В 2022 году, после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, Овечкин перестал выступать с политическими заявлениями и больше не участвует открыто в кампаниях в поддержку Путина. 25 февраля, на следующий день после российского вторжения, он в первый и пока в последний раз говорил о войне: «Пожалуйста, больше не нужно никакой войны. Неважно, кто воюет - Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете», - сказал Овечкин журналистам.
С тех пор Овечкин не делал политических заявлений - ни в поддержку Путина, ни антивоенных.