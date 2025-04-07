Мадис Каллас намерен возглавить Союз легкой атлетики Эстонии

Член Рийгикогу Мадис Каллас выдвинул свою кандидатуру на пост президента Союза легкой атлетики Эстонии, сообщает ERR Sport.
По данным ERR, нынешний глава организации Эрих Тейгамяги, возглавлявший союз почти 20 лет, больше не будет претендовать на этот пост, но останется работать в правлении. Каллас заявил, что связан с легкой атлетикой уже 40 лет и до сих пор не может от нее отказаться.
«Когда прошлой весной Эрих Тейгамяги объявил, что покинет свой пост по завершении срока, ко мне начали обращаться многие люди, среди которых были и спортсмены высокого уровня, и тренеры, и руководители клубов, которые постепенно начали озвучивать мысль занять этот пост», - рассказал Каллас, сделавший заявление в небольшом спортзале школы Кихелконна на Сааремаа, где в школьные годы заразился страстью к легкой атлетике.
Нового президента Союза легкой атлетики изберут 6 мая, право голоса имеют 63 клуба.
В прошлом Каллас занимался многоборьем: его личный рекорд в десятиборье составляет 7972 очка, в семиборье - 5806 очков. В 2012 году он баллотировался на пост президента Олимпийского комитета Эстонии, но выборы выиграл Нейнар Сели. В настоящее время Каллас состоит во фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу.