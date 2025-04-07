Пн, 7.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Эстонские спортсменки завоевали бронзу на престижнейшем соревновании

Виктория Домосканова и Надежда Гирич, заняли третье место на чемпионате по синхронному плаванию.
Виктория Домосканова и Надежда Гирич, заняли третье место на чемпионате по синхронному плаванию. Фото: Eesti veespordialade kool

Эстонские синхронистки завоевали бронзовую медаль на крупнейшем соревновании Европы в категории Мастерс. В соревнованиях, которые проходили с 4 по 6 апреля в Брюсселе (Бельгия), приняли участие более 500 спортсменов из 58 клубов 12 стран.

В течение трех дней спортсмены соревновались и боролись за звание лучших. Команда из Эстонии была представлена тремя дуэтами и одной сольной программой в различных возрастных категориях. Все спортсмены выступили очень достойно, а один из дуэтов, Виктория Домосканова и Надежда Гирич, занял третье место.

«Это достижение очередной раз подчеркивает высокий уровень подготовки команды. Артистическое плавание Эстонии активно развивается, несмотря на отсутствие крайне необходимой для всего вида спорта инфраструктуры. Взрослые спортсмены не отстают от юных синхронистов, которые уверенно лидировали на Чемпионате Северных стран, прошедшем неделей ранее в Кохтла-Ярве. Тем самым мы демонстрируем, что артистическое плавание Эстонии движется в правильном направлении», - поделился руководитель школы Антон Ржанов.

Поздравляем призеров и ждем новых побед!

Комментарии

Ключевые слова

Наверх