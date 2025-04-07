Эстонские спортсменки завоевали бронзу на престижнейшем соревновании

В течение трех дней спортсмены соревновались и боролись за звание лучших. Команда из Эстонии была представлена тремя дуэтами и одной сольной программой в различных возрастных категориях. Все спортсмены выступили очень достойно, а один из дуэтов, Виктория Домосканова и Надежда Гирич, занял третье место.