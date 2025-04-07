Эстонские спортсменки завоевали бронзу на престижнейшем соревновании

Эстонские синхронистки завоевали бронзовую медаль на крупнейшем соревновании Европы в категории Мастерс. В соревнованиях, которые проходили с 4 по 6 апреля в Брюсселе (Бельгия), приняли участие более 500 спортсменов из 58 клубов 12 стран.
В течение трех дней спортсмены соревновались и боролись за звание лучших. Команда из Эстонии была представлена тремя дуэтами и одной сольной программой в различных возрастных категориях. Все спортсмены выступили очень достойно, а один из дуэтов, Виктория Домосканова и Надежда Гирич, занял третье место.
«Это достижение очередной раз подчеркивает высокий уровень подготовки команды. Артистическое плавание Эстонии активно развивается, несмотря на отсутствие крайне необходимой для всего вида спорта инфраструктуры. Взрослые спортсмены не отстают от юных синхронистов, которые уверенно лидировали на Чемпионате Северных стран, прошедшем неделей ранее в Кохтла-Ярве. Тем самым мы демонстрируем, что артистическое плавание Эстонии движется в правильном направлении», - поделился руководитель школы Антон Ржанов.
Поздравляем призеров и ждем новых побед!