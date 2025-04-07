CBS News выяснила, как редактора Atlantic добавили в чат об ударах по Йемену. Его спутали с чиновником Трампа

Майк Уолтц Фото: AFP

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Сотрудники штаба хотели поставить в курс дела членов окружения Трампа, в том числе Уолтца, который в прошлом служил в армии.

По данным двух источников, поговорив с сотрудником штаба Стивеном Ченгом и другими, Хьюз скопировал текст письма Голдберга (в нем был адрес и телефон журналиста) в новый email — и отправил его Уолтцу.

Но после этого мобильный телефон будущего советника по национальной безопасности автоматически предложил сохранить номер Голдберга как новый контактный номер Брайана Хьюза.

Примечательно, что с тех пор Уотлц неоднократно звонил Хьюзу и отправлял ему сообщения — и при этом все они попадали к правильному адресату, а не к Голдбергу. Судя по всему, телефон не путал два номера до момента, пока Уолтц в марте не отправился в город Джедда в Саудовской Аравии.

Но когда Уотлтц попытался добавить Хьюза в тот самый чат в Signal, телефон отправил приглашение Голдбергу, подобрав именно его номер в списке контактов.

Мессенджер Signal, вероятно, знал, что этот телефонный номер на самом деле принадлежит Голдбергу, поскольку в чате он был обозначен как «JG» (то есть Джефф Голдберг). Однако этого не заметил ни один из участников чата трамповской команды в области национальной безопасности, сообщили CBS News несколько источников.

По данным одного из собеседников, администрация не знала, что Голдберг присутствовал в секретном чате, до момента, пока Atlantic не попросил Белый дом прокомментировать публикацию — и это произошло всего за пару часов до ее появления.

В воскресенье официальный представитель Белого дома не смог оперативно ответить на просьбу CBS News прокомментировать эту информацию.