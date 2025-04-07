CBS News выяснила, как редактора Atlantic добавили в чат об ударах по Йемену. Его спутали с чиновником Трампа

Телекомпания CBS News, американский партнер Би-би-си, выяснила, каким образом главный редактор журнала Atlantic Джефф Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Белого дома обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.
Телекомпания CBS News, американский партнер Би-би-си, выяснила, каким образом главный редактор журнала Atlantic Джефф Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Белого дома обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.
Как сказано в публикации, ошибка, совершенная советником президента США Майком Уолтцем и ставшая причиной политического скандала, была связана с функцией смартфонов, которая позволяет автоматически сохранять телефонный номер того или иного контакта, если он присутствует в тексте электронного письма.
Несколько информированных анонимных источников сообщили CBS News, что приглашение на участие в секретном чате, которое получил Голдберг, на самом деле было предназначено официальному представителю Белого дома по вопросам национальной безопасности Брайану Хьюзу.
Прошлой осенью телефон Уолтца предложил сохранить неизвестный номер, отправленный Хьюзом, как телефонный номер самого Хьюза.
Как пишет CBS News, после публикации скандальной статьи в Atlantic служба технической поддержки президентской администрации провела расследование инцидента и на прошлой неделе сообщила о его результатах Трампу и другим чиновникам Белого дома.
В результате расследования оказалось, что никаких прямых контактов между Уолтцем и Голдбергом, а также между Голдбергом и Хьюзом, не было.
Как же это произошло?
Если верить публикации, всему виной — электронное письмо, которое Голдберг в октябре прошлого года отправил в штаб предвыборной кампании Трампа. Он попросил дать комментарий в связи со статьей, связанной с Трампом и военными.
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Сотрудники штаба хотели поставить в курс дела членов окружения Трампа, в том числе Уолтца, который в прошлом служил в армии.
По данным двух источников, поговорив с сотрудником штаба Стивеном Ченгом и другими, Хьюз скопировал текст письма Голдберга (в нем был адрес и телефон журналиста) в новый email — и отправил его Уолтцу.
Но после этого мобильный телефон будущего советника по национальной безопасности автоматически предложил сохранить номер Голдберга как новый контактный номер Брайана Хьюза.
Примечательно, что с тех пор Уотлц неоднократно звонил Хьюзу и отправлял ему сообщения — и при этом все они попадали к правильному адресату, а не к Голдбергу. Судя по всему, телефон не путал два номера до момента, пока Уолтц в марте не отправился в город Джедда в Саудовской Аравии.
Но когда Уотлтц попытался добавить Хьюза в тот самый чат в Signal, телефон отправил приглашение Голдбергу, подобрав именно его номер в списке контактов.
Мессенджер Signal, вероятно, знал, что этот телефонный номер на самом деле принадлежит Голдбергу, поскольку в чате он был обозначен как «JG» (то есть Джефф Голдберг). Однако этого не заметил ни один из участников чата трамповской команды в области национальной безопасности, сообщили CBS News несколько источников.
По данным одного из собеседников, администрация не знала, что Голдберг присутствовал в секретном чате, до момента, пока Atlantic не попросил Белый дом прокомментировать публикацию — и это произошло всего за пару часов до ее появления.
В воскресенье официальный представитель Белого дома не смог оперативно ответить на просьбу CBS News прокомментировать эту информацию.
О функции мобильных телефонов, которая привела к ошибке, впервые сообщила британская газета Guardian.
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