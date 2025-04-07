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CBS News выяснила, как редактора Atlantic добавили в чат об ударах по Йемену. Его спутали с чиновником Трампа

BBC
Советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц (слева), вице-президент США Джей Ди Вэнс (сзади) и министр обороны Пит Хегсет.
Советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц (слева), вице-президент США Джей Ди Вэнс (сзади) и министр обороны Пит Хегсет. Фото: Andrew Harnik

Телекомпания CBS News, американский партнер Би-би-си, выяснила, каким образом главный редактор журнала Atlantic Джефф Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Белого дома обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.

Распечатка из чата во время слушаний в Конгрессе США
Распечатка из чата во время слушаний в Конгрессе США Фото: Getty Images

Телекомпания CBS News, американский партнер Би-би-си, выяснила, каким образом главный редактор журнала Atlantic Джефф Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Белого дома обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.

Как сказано в публикации, ошибка, совершенная советником президента США Майком Уолтцем и ставшая причиной политического скандала, была связана с функцией смартфонов, которая позволяет автоматически сохранять телефонный номер того или иного контакта, если он присутствует в тексте электронного письма.

Несколько информированных анонимных источников сообщили CBS News, что приглашение на участие в секретном чате, которое получил Голдберг, на самом деле было предназначено официальному представителю Белого дома по вопросам национальной безопасности Брайану Хьюзу.

Брайан Хьюз
Брайан Хьюз Фото: Getty Images

Прошлой осенью телефон Уолтца предложил сохранить неизвестный номер, отправленный Хьюзом, как телефонный номер самого Хьюза.

Как пишет CBS News, после публикации скандальной статьи в Atlantic служба технической поддержки президентской администрации провела расследование инцидента и на прошлой неделе сообщила о его результатах Трампу и другим чиновникам Белого дома.

В результате расследования оказалось, что никаких прямых контактов между Уолтцем и Голдбергом, а также между Голдбергом и Хьюзом, не было.

Как же это произошло?

Если верить публикации, всему виной — электронное письмо, которое Голдберг в октябре прошлого года отправил в штаб предвыборной кампании Трампа. Он попросил дать комментарий в связи со статьей, связанной с Трампом и военными.

Майк Уолтц
Майк Уолтц Фото: AFP

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Сотрудники штаба хотели поставить в курс дела членов окружения Трампа, в том числе Уолтца, который в прошлом служил в армии.

По данным двух источников, поговорив с сотрудником штаба Стивеном Ченгом и другими, Хьюз скопировал текст письма Голдберга (в нем был адрес и телефон журналиста) в новый email — и отправил его Уолтцу.

Но после этого мобильный телефон будущего советника по национальной безопасности автоматически предложил сохранить номер Голдберга как новый контактный номер Брайана Хьюза.

Примечательно, что с тех пор Уотлц неоднократно звонил Хьюзу и отправлял ему сообщения — и при этом все они попадали к правильному адресату, а не к Голдбергу. Судя по всему, телефон не путал два номера до момента, пока Уолтц в марте не отправился в город Джедда в Саудовской Аравии.

Но когда Уотлтц попытался добавить Хьюза в тот самый чат в Signal, телефон отправил приглашение Голдбергу, подобрав именно его номер в списке контактов.

Мессенджер Signal, вероятно, знал, что этот телефонный номер на самом деле принадлежит Голдбергу, поскольку в чате он был обозначен как «JG» (то есть Джефф Голдберг). Однако этого не заметил ни один из участников чата трамповской команды в области национальной безопасности, сообщили CBS News несколько источников.

По данным одного из собеседников, администрация не знала, что Голдберг присутствовал в секретном чате, до момента, пока Atlantic не попросил Белый дом прокомментировать публикацию — и это произошло всего за пару часов до ее появления.

В воскресенье официальный представитель Белого дома не смог оперативно ответить на просьбу CBS News прокомментировать эту информацию.

О функции мобильных телефонов, которая привела к ошибке, впервые сообщила британская газета Guardian.

BBC
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