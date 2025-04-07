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В Эстонии зафиксировали снижение цен на товары и услуги. Но есть нюанс

Редактор: rus.postimees.ee
Продуктовая корзина. Фото иллюстративное.
Продуктовая корзина. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в марте 2025 года снизился по сравнению с февралем на 0,5% и по сравнению с мартом прошлого года повысился на 4,4%. Товары были дороже по сравнению с мартом прошлого года на 2,1% и услуги - на 8,1%.

Руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что в годовом сравнении более всего на индекс потребительских цен в марте повлияли продукты питания, транспорт и жилье. «На транспорт в годовом сравнении до конца этого года влияет введенный в январе налог на механическое транспортное средство. Из расходов на жилье за год выросли затраты на аренду и связанные с жильем услуги. По сравнению с мартом 2024 года выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением стали одежда и обувь, которые были на 3,4% дешевле», - сказал Вески.

По сравнению с февралем 2025 года в марте на снижение индекса больше всего повлияло снижение цен на электричество (14,3%) и моторное топливо (4,1%).

Продукты питания подорожали в марте по сравнению с февралем в общем на 0,7%, в т. ч. больше всего свежие фрукты и ягоды (5%), свежие овощи (4,3%) и кофе (4,3%). Цены снизились на свежую или охлажденную рыбу (9,1%) и обработанные фрукты (4,5%).

В марте 2025 года бензин был дешевле по сравнению с февралем на 4%, дизельное топливо - на 4,6%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2025

Группа товаров

Изменение ИПЦ, %

февраль 2025 –

март 2025, %

март 2024 –

март 2025, %

ВСЕГО

-0,5

4,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

0,7

6,7

Алкогольные напитки и табак

0,8

2,3

Одежда и обувь

1,5

-3,4

Жилье

-4,3

3,9

Домашнее хозяйство

0,6

2,8

Здравоохранение

0,3

3

Транспорт

-0,5

6,3

Связь

1,7

1,2

Досуг

0,1

4

Образование и детские учреждения

0

6,9

Питание вне дома, размещение

0,7

5,4

Различные товары и услуги

-0,5

6,2

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