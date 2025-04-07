В Эстонии зафиксировали снижение цен на товары и услуги. Но есть нюанс

Руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что в годовом сравнении более всего на индекс потребительских цен в марте повлияли продукты питания, транспорт и жилье. «На транспорт в годовом сравнении до конца этого года влияет введенный в январе налог на механическое транспортное средство. Из расходов на жилье за год выросли затраты на аренду и связанные с жильем услуги. По сравнению с мартом 2024 года выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением стали одежда и обувь, которые были на 3,4% дешевле», - сказал Вески.