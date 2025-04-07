В Эстонии зафиксировали снижение цен на товары и услуги. Но есть нюанс

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в марте 2025 года снизился по сравнению с февралем на 0,5% и по сравнению с мартом прошлого года повысился на 4,4%. Товары были дороже по сравнению с мартом прошлого года на 2,1% и услуги - на 8,1%.
Руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески отметил, что в годовом сравнении более всего на индекс потребительских цен в марте повлияли продукты питания, транспорт и жилье. «На транспорт в годовом сравнении до конца этого года влияет введенный в январе налог на механическое транспортное средство. Из расходов на жилье за год выросли затраты на аренду и связанные с жильем услуги. По сравнению с мартом 2024 года выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением стали одежда и обувь, которые были на 3,4% дешевле», - сказал Вески.
По сравнению с февралем 2025 года в марте на снижение индекса больше всего повлияло снижение цен на электричество (14,3%) и моторное топливо (4,1%).
Продукты питания подорожали в марте по сравнению с февралем в общем на 0,7%, в т. ч. больше всего свежие фрукты и ягоды (5%), свежие овощи (4,3%) и кофе (4,3%). Цены снизились на свежую или охлажденную рыбу (9,1%) и обработанные фрукты (4,5%).
В марте 2025 года бензин был дешевле по сравнению с февралем на 4%, дизельное топливо - на 4,6%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2025
Группа товаров
Изменение ИПЦ, %
февраль 2025 –
март 2025, %
март 2024 –
март 2025, %
ВСЕГО
-0,5
4,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
0,7
6,7
Алкогольные напитки и табак
0,8
2,3
Одежда и обувь
1,5
-3,4
Жилье
-4,3
3,9
Домашнее хозяйство
0,6
2,8
Здравоохранение
0,3
3
Транспорт
-0,5
6,3
Связь
1,7
1,2
Досуг
0,1
4
Образование и детские учреждения
0
6,9
Питание вне дома, размещение
0,7
5,4
Различные товары и услуги
-0,5
6,2