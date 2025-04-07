Пн, 7.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Шестимесячный Euribor упал до многолетнего минимума

Редактор: rus.postimees.ee
Падение Euribor будет стимулировать как кредитный рынок, так и экономику в целом.
Падение Euribor будет стимулировать как кредитный рынок, так и экономику в целом. Фото: Mihkel Maripuu

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу минувшей недели опустилась ниже 2,3%, пишет Rus.ERR.

Последний раз показатель был ниже в начале ноября 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх