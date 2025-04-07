Полиция начинает масштабную проверку скорости на дорогах Эстонии

В этом году на сайте www.liiklustalgud.ee было отмечено 4133 места, где, по наблюдениям граждан, происходили случаи превышения скорости. Почти половина всех сообщений поступила из разных уголков Харьюмаа, за ним следуют Тартумаа с 694 уведомлениями, Пярнумаа с 307 и Ляэне-Вирумаа с 210 сообщениями.

В Таллинне самыми проблемными участками были названы улица А. Х. Таммсааре, Палдиское, а также Тартуское и Пярнуское шоссе. В Тарту наибольшее количество лихачей замечено на улице Рингтеэ и Оа, в Пярну - на улицах Кульдсе Коду, Эхитаяте-теэ и на Рижском шоссе. В Нарве обеспокоенность вызывают проспект Кангеласте и шоссе Таллинн-Нарва.

Подполковник полиции Сирле Лойго отмечает, что люди активно обращаются в полицию и сообщают о местах, где чувствуют себя наиболее уязвимыми на дороге.

«В этом году поступило множество сообщений как из зон с низким ограничением скорости, так и с шоссе. Дорожная кампания наглядно показывает, где люди ощущают угрозу в движении - больше всего беспокойства вызывают превышение скорости в утренние часы пик, ночные гонщики и тяжелые грузовики в жилых районах. Обращения граждан ясно дают понять: лихачи - это проблема, касающаяся каждого, и полиция готова действовать именно там, где сообщество ощущает наибольшую опасность», - подчеркнула Лойго.