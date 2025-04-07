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Эстонская пловчиха Кейра Раттур установила новый рекорд Европы

Кейра Раттур вместе с тренером Эйли Паап после установления нового рекорда Европы, 5 апреля 2025 года.
Кейра Раттур вместе с тренером Эйли Паап после установления нового рекорда Европы, 5 апреля 2025 года. Фото: Marge Kato

С 4 по 6 апреля в Тарту проходил международный турнир MadWave Challenge, в котором участвовали более 350 спортсменов.

Во второй день соревнований пловчиха с синдромом Дауна Кейра Раттур установила новый европейский рекорд среди женщин с таким диагнозом на дистанции 50 метров брассом, показав результат 48,07 секунды. Она улучшила собственное предыдущее достижение на 0,21 секунды.

Этот результат также стал мировым рекордом среди сениоров с синдромом Дауна: предыдущий рекорд улучшен на 0,7 секунды.

Кейра тренируется в спортивном клубе Nord под руководством тренеров Эйли Паап и Сандера Пааво.

Союз пловцов с синдромом Дауна Эстонии (EDSUL) развивает возможности для таких спортсменов в стране. Цель организации - повысить осведомленность и расширить возможности людей с синдромом Дауна для обучения плаванию и участия в соревнованиях как в Эстонии, так и за ее пределами. EDSUL сотрудничает с Союзом плавания Эстонии и Паралимпийским комитетом Эстонии.

Кейра Раттур вместе с тренером Эйли Паап после установления нового рекорда Европы, 5 апреля 2025 года.

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