Трамп обвалил цены на газ – снижение доберется и до Эстонии

Этим летом Европе потребуется колоссальное количество газа, чтобы пополнить опустевшие хранилища. Если еще в конце марта опасались, что закупки обойдутся более чем на треть дороже, чем в прошлом году, то на фоне торговой войны, разгоревшейся при Трампе, цены на газ стремительно пошли вниз.