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Трамп обвалил цены на газ – снижение доберется и до Эстонии

Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus

Этим летом Европе потребуется колоссальное количество газа, чтобы пополнить опустевшие хранилища. Если еще в конце марта опасались, что закупки обойдутся более чем на треть дороже, чем в прошлом году, то на фоне торговой войны, разгоревшейся при Трампе, цены на газ стремительно пошли вниз.

Этой весной в европейских хранилищах на 43% меньше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его цена выше. Перед энергетическими компаниями стоит серьезная задача - как надежно обеспечить Европейский союз энергией к предстоящей зиме.

В этом году ЕС потребуется до 250 танкеров сжиженного природного газа (СПГ) больше, чем в прошлом, что, по расчетам агентства Reuters на начало прошлой недели, могло бы обойтись в дополнительные более чем десять миллиардов евро.

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