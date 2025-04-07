ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ Мы живем в важнейшем историческом моменте, но видим в конце тоннеля тьму

После окончания холодной войны мы в основном видели локальные конфликты - в основном гражданские войны, если хотите. «Настоящие» межгосударственные войны, подобные тем, которые мы видим сейчас, например, на Ближнем Востоке или агрессия России в Украине, происходили очень редко. Не говоря уже о третьем типе - глобальных конфликтах, где все может перекинуться куда угодно.

Я бы сказал, что нам нужно работать вместе. И причина очень проста: собственная выгода.

Если вы хотите решить проблемы, связанные с изменением климата, развитием искусственного интеллекта, иммиграцией, сотрудничеством в целях развития или энергетическим кризисом, вы не сможете сделать это в одиночку. Вы должны сотрудничать.

И теперь, когда мир меняется, я надеюсь, что мы сможем вернуться к такому подходу к сотрудничеству.

Еще раз повторяю - у вас есть способность действовать. Вы не можете отделить себя от реальности, в которой мы живем. Можно только попытаться повлиять на это. В заключение я скажу, что, по моим оценкам, трансформация этого нового мирового порядка займет от 5 до 10 лет.

Конечно, есть разные сценарии. Я освещаю их в аннотации к своей книге, но не буду озвучивать их здесь. Это разные возможности, в каком направлении может двигаться мир.