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Рейнсалу назвал ненормальной ситуацию с предполагаемым уголовным делом вокруг партии (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу ожидает разъяснений от прокуратуры по поводу предполагаемого уголовного расследования о финансировании партии, пишет Rus.ERR.

«У нас нет больше информации, чем та, что была опубликована в одном из эстонских СМИ. Мы, безусловно, хотим получить немедленные разъяснения, потому что это вызывает у людей, понятное дело, недоумение. Мы также обратились в прокуратуру для получения разъяснений, потому что эта ситуация ненормальна», - заявил Рейнсалу.

На прошлой неделе информационный портал Delfi сообщил, что полиция проверяет подозрения в получении некоторыми членами этой партии незаконных пожертвований.

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