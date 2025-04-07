«У нас нет больше информации, чем та, что была опубликована в одном из эстонских СМИ. Мы, безусловно, хотим получить немедленные разъяснения, потому что это вызывает у людей, понятное дело, недоумение. Мы также обратились в прокуратуру для получения разъяснений, потому что эта ситуация ненормальна», - заявил Рейнсалу.