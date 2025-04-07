Райнер Сакс Россия уверена, что снова выйдет сухой из воды, ведь США уже проявили слабость

По мнению эксперта по безопасности Райнера Сакса, российские лидеры уверены, что члены американской администрации по-прежнему доверяют информации, полученной напрямую от российских переговорщиков. Теперь, как предполагается, Москва попытается убедить США в том, что масштабные авиаудары - это ответ на действия Украины.
Вчерашний ракетный обстрел со стороны российской армии не стал самым масштабным. Всего было выпущено 23 ракеты и 109 иранских беспилотников. Из восьми ракет типа «Калибр» и девяти крылатых ракет Х-101, а также шести баллистических ракет «Искандер» силам ПВО удалось сбить шесть «Калибров», шесть Х-101 и одну «Искандер».
Кроме того, были уничтожены 93 иранских дрона. Больше всего информации о попаданиях поступило из Киева, где также сообщается об одном погибшем. Однако, судя по характеру разрушений, значительных разрушений не зафиксировано. В Николаеве и Сумах отмечены повреждения, вызванные атаками дронов.
Сакс отмечает, что ограниченное количество использованных ракет может свидетельствовать либо о дефиците арсеналов, либо о других трудностях в их применении. «Если уже было решено наносить удар, то логично было бы стремиться к максимальному эффекту», — считает он. При этом украинской ПВО всё труднее справляться с баллистическими ракетами. Главный результат этой атаки для России — успешное попадание баллистических ракет в Киевском регионе, несмотря на отсутствие военного значения у этих попаданий.
Ранее украинские ВВС заявляли о возможности воздействия на ракеты с помощью электронных средств. В последней атаке можно заметить, что часть ракет не была сбита, но и не достигла целей. Комментариев со стороны ВВС Украины о применении электронных средств в последние месяцы не поступало, поэтому трудно оценить, стали ли ракеты жертвами технических сбоев или воздействия со стороны ПВО.
США, по его мнению, не смогли адекватно отреагировать на демонстративные удары со стороны России. «Вчера в администрации президента США признали, что десятипроцентные пошлины против России не были введены из-за продолжающихся переговоров о перемирии. Для России это явный сигнал слабости», - считает эксперт. В Кремле это могут расценить как попытку американского президента любой ценой достичь перемирия в оговоренные им сроки.
Обстановка на фронте
Характер наступательных действий российской армии не изменился - атаки продолжаются в тех же направлениях, что и ранее.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород ведутся активные боевые действия. Сообщается о продвижении обеих сторон, но достоверность этих данных вызывает сомнение. По информации бывшего консультанта Пентагона Рубена Джонсона, подразделения КНДР понесли серьезные потери - около 5000 человек, что составляет почти половину всего северокорейского контингента в Украине. Он связывает это с примитивной тактикой, когда солдат буквально гнали в лобовую атаку на украинские позиции. С конца февраля сообщений об участии северокорейских войск в боях почти не поступало, что может свидетельствовать об их временном выводе из боевых действий.
В то же время в СМИ циркулируют слухи о переброске северокорейских солдат на южный фронт. В Крыму были замечены артиллерийские установки северокорейского производства, что породило догадки о скором прибытии личного состава. Однако достоверной информации о возможной переброске пока нет.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои. Под Купянском уровень активности остается высоким, но добиться ощутимого продвижения российским войскам не удается. Под Лиманом темп наступления высок, зафиксированы небольшие успехи с обеих сторон, но в целом ситуация остается прежней. На Северском направлении продолжаются позиционные бои.
В районе Бахмута идут менее интенсивные бои в районе Часова Яра. В Торецке ситуация напряженная, местами российская армия сумела закрепить успех и продвинуться вперед.
На Покровском направлении российское командование сосредоточило основные усилия на продолжении наступления, однако значительного продвижения добиться не удалось. На юго-западе от Донецка активность российских войск заметно ниже, чем в предыдущие месяцы.
На южном фронте российская армия проводит наступательно-оборонительные действия, напоминающие разведку боем, в направлении населённых пунктов Гуляйполе и Орехов. На островах на Днепре фиксируются единичные боевые столкновения.
Отношения США и Ирана
США перебросили в Израиль ещё одну систему противоракетной обороны THAAD, способную эффективно перехватывать баллистические ракеты. По данным Reuters, Иран привёл свою армию в состояние повышенной боевой готовности, ожидая возможных авиаударов со стороны США. Одновременно, как сообщается, Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном, но выразил готовность продолжить диалог при посредничестве Омана.
Действия Ирана в этом контексте напоминают российскую тактику общения с США: затягивание процесса и попытки выиграть время, чтобы нивелировать публичные обещания американского президента. При этом сохраняется неясная возможность достижения договоренностей обходными путями.
За последние месяцы Иран опубликовал видеозаписи с подземными хранилищами ракет, якобы защищенными от любых авиаударов, демонстрируя готовность нанести мощный ответный удар по Израилю. США, в свою очередь, пытаются усилить военное и информационное давление на Иран, но пока без заметного успеха.
Хотя Иран, вероятно, не заинтересован в прямом военном конфликте с Соединенными Штатами, не стоит недооценивать устойчивость идеологического режима, который не склонен легко уступать, несмотря на серьезные потери последних лет. Президенту США в ближайшие недели будет крайне сложно добиться ясного и устойчивого результата в иранском направлении.