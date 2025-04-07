США, по его мнению, не смогли адекватно отреагировать на демонстративные удары со стороны России. «Вчера в администрации президента США признали, что десятипроцентные пошлины против России не были введены из-за продолжающихся переговоров о перемирии. Для России это явный сигнал слабости», - считает эксперт. В Кремле это могут расценить как попытку американского президента любой ценой достичь перемирия в оговоренные им сроки.

Обстановка на фронте

Характер наступательных действий российской армии не изменился - атаки продолжаются в тех же направлениях, что и ранее.

На направлениях Курск/Сумы/Белгород ведутся активные боевые действия. Сообщается о продвижении обеих сторон, но достоверность этих данных вызывает сомнение. По информации бывшего консультанта Пентагона Рубена Джонсона, подразделения КНДР понесли серьезные потери - около 5000 человек, что составляет почти половину всего северокорейского контингента в Украине. Он связывает это с примитивной тактикой, когда солдат буквально гнали в лобовую атаку на украинские позиции. С конца февраля сообщений об участии северокорейских войск в боях почти не поступало, что может свидетельствовать об их временном выводе из боевых действий.

В то же время в СМИ циркулируют слухи о переброске северокорейских солдат на южный фронт. В Крыму были замечены артиллерийские установки северокорейского производства, что породило догадки о скором прибытии личного состава. Однако достоверной информации о возможной переброске пока нет.