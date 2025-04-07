В Таллинне закрывается известная кальянная

Бар проработает до конца апреля, а затем закроет свои двери: «Этот месяц будет последним, и мы хотим, чтобы каждый вечер был значимым».

«У нас были незабываемые моменты, невероятная атмосфера и лучшие гости, о которых мы могли только мечтать. Теперь мы приглашаем вас присоединиться к нам в последний месяц воспоминаний, коктейлей и дымных ночей. Приходите поддержать нас, отпразднуйте вместе с нами и сделайте эти последние дни легендарными», - сказано в соцсетях бара Bogi.