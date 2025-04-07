Галерея На стадионе в Лиллекюла появились оскорбления в адрес Похлака, «Флоры» и футбольного союза

Здания стадиона, который является домашней ареной сборной Эстонии по футболу и столичной «Флоры», также подверглись вандализму. На одной из стен аэрозольной краской было выведено: Pohlak out!

На ограждениях стадиона Sportland Arena появились надписи F*ck Flora! и EJL = mafia. Символика клуба «Флора» была перечеркнута красными крестами.

Кто и по каким причинам устроил акт вандализма в футбольном комплексе, пока неизвестно. Однако из содержания надписей можно сделать вывод, что таким образом выразили недовольство в адрес Эстонского футбольного союза и клуба «Флора».

В субботу «Флора» провела матч Премиум-лиги против «Нымме-Калью» на стадионе с искусственным покрытием в Хийу и одержала победу со счетом 2:1. Эта третья победа в сезоне позволила команде подняться на третье место в турнирной таблице.