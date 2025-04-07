Объясняет Трудовая инспекция: какие виды трудовых договоров существуют и какой лучше использовать?

Работник задается вопросом: в чем разница между трудовым договором, договором поручения и подрядным договором? В каких случаях следует использовать каждый из них?
Отвечает Владимир Логачев, ведущий консультирующий юрист Трудовой инспекции:
Для выполнения работы можно заключать различные виды договоров. Прежде всего, это трудовой договор, подрядный договор и договор поручения. Прежде чем выбрать и подписать конкретный договор, важно тщательно обдумать, какая форма наиболее подходит для трудовых отношений. В договоре должно быть отражено подлинное намерение сторон, достигнутое в ходе переговоров.
- Если цель - урегулировать процесс достижения результата, при этом предполагается подчинение одного лица другому (руководство и контроль), то речь идет о трудовых отношениях, и следует заключить трудовой договор.
- Если цель - выполнение определенного задания (например, представительство в суде, проведение лекции), то речь идет об оказании услуги, и разумно заключить договор поручения.
- Если цель - достижение конкретного результата к определенному сроку (например, установка двери или пола, строительство объекта, изготовление изделия), то речь идет о подрядных работах - в таком случае заключается подрядный договор.
Трудовой договор заключается в тех случаях, когда работник выполняет работу в помещениях работодателя, с использованием его ресурсов, подчиняясь его указаниям и работая в установленные работодателем часы. Такой договор оформляется при наличии постоянных трудовых отношений, в которых между работодателем и работником существует гораздо более выраженная иерархическая зависимость, чем при оказании услуг.
Отношения по трудовому договору не возникают, если лицо, выполняющее работу, в значительной степени самостоятельно определяет способ, время и место выполнения своих обязанностей.
Признаки, характерные для трудового договора и отличающие его от других видов договоров, следующие:
- работник подчиняется руководству и контролю со стороны работодателя - то есть именно работодатель определяет место, время и способ выполнения работы (например, работа осуществляется в помещениях предприятия по установленному работодателем графику);
- работодатель выплачивает работнику регулярное вознаграждение (например, ежемесячную заработную плату);
- между сторонами устанавливаются продолжительные трудовые отношения, и возникает ожидание стабильной занятости (трудовой договор, как правило, бессрочный; заключение срочного трудового договора допускается только при наличии особых оснований);
- работа выполняется, как правило, лично;
- для выполнения работы используются инструменты, материалы и оборудование работодателя;
- работник является частью деятельности предприятия работодателя (работает в его помещениях, следует внутренним правилам, участвует в корпоративных мероприятиях и так далее);
- работодатель обязан предоставлять работнику предусмотренные законом гарантии и льготы, такие как отпуск, время отдыха, заработная плата не ниже установленного минимального уровня;
- предпринимательские риски для работника снижены, в том числе благодаря установленным срокам уведомления о расторжении договора и, в некоторых случаях, выплате компенсации при его завершении.
Для того чтобы правоотношения считались трудовыми и подпадали под действие трудового договора, не обязательно наличие абсолютно всех вышеперечисленных признаков - их следует оценивать в совокупности, исходя из общей сути и содержания отношений между сторонами.
Договор поручения заключается в тех случаях, когда лицо предоставляет услугу и обладает достаточной свободой в определении содержания работы и распределении собственного времени. Например, такой договор может быть заключен с преподавателем или тренером, который не подчиняется внутренним правилам предприятия, является специалистом в своей области и имеет свободу решать, о чем и как говорить в рамках заранее оговоренной темы.
Подрядный договор также является договором оказания услуг и заключается, как правило, с профессионалом в своей области. Однако, в отличие от договора поручения, подрядный договор направлен на достижение конкретного результата, который стороны стремятся получить.
В случае, если заключенное между сторонами соглашение содержит как признаки трудового договора, так и характеристики иного вида договора, и правовую природу этих отношений невозможно определить однозначно, соглашение между сторонами следует считать трудовым договором.
Таким образом, при возникновении спора именно заказчик (или дающий поручение) обязан доказать, что характер работы соответствует оказанию услуги, а не трудовому договору - за исключением случаев, когда очевидно, что речь не идет о трудовом договоре.