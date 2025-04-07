Объясняет Трудовая инспекция: какие виды трудовых договоров существуют и какой лучше использовать?

Для того чтобы правоотношения считались трудовыми и подпадали под действие трудового договора, не обязательно наличие абсолютно всех вышеперечисленных признаков - их следует оценивать в совокупности, исходя из общей сути и содержания отношений между сторонами.

Договор поручения заключается в тех случаях, когда лицо предоставляет услугу и обладает достаточной свободой в определении содержания работы и распределении собственного времени. Например, такой договор может быть заключен с преподавателем или тренером, который не подчиняется внутренним правилам предприятия, является специалистом в своей области и имеет свободу решать, о чем и как говорить в рамках заранее оговоренной темы.