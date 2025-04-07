Трамп об импортных пошлинах: «Я готов к переговорам»

Президент США выразил готовность к переговорам о крупных пошлинах на импорт для товаров со всего мира. При этом Трамп подчеркнул, что переговоры возможны лишь в случае, если другие страны пойдут на большие уступки.
Президент США Дональд Трамп готов при определенных условиях обсудить с торговыми партнерами смягчение новых пошлин на ввоз товаров в США.
«Я хочу решить проблему дефицита, которую мы имеем с Китаем, Европейским cоюзом и другими странами. Если они готовы говорить об этом - я открыт для переговоров», - сказал он журналистам в самолете во время перелета из штата Флорида в столицу США Вашингтон вечером в воскресенье, 6 апреля.
Трамп рассказал, что на выходных он разговаривал со многими ведущими политиками из Европы, Азии и всего мира.
«Они горят желанием заключить сделку», - сообщил он.
В то же время американский президент подчеркнул, что больше не намерен мириться с торговыми дефицитами - то есть с дисбалансами в объемах торговли, при которых какая-либо страна значительно больше экспортирует в США, чем импортирует из них.
По словам Трампа, должен быть либо торговый профицит в пользу США, либо сбалансированный результат взаимной торговли.
Говоря о Китае, президент США указал на огромный дефицит в торговле с этой страной.
«Сотни миллиардов долларов теряются каждый год из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не заключу никакую сделку. Я готов вести переговоры с Китаем, но они должны сократить свой профицит», - подчеркнул Трамп.
Обвинения в адрес Европы Дональд Трамп вновь выразил резкое недовольство по поводу торговли с европейскими странами, которые тоже имеют огромный профицит по отношению к США.
Он утверждает, что Европа «очень, очень плохо обходилась с Америкой» и на этом сколотила состояние.
По словам президента США, «Евросоюз был создан с единственной целью - обобрать Соединенные Штаты». Комментируя турбулентность на фондовых рынках после введения им пакета пошлин, Трамп сказал, что не хочет, чтобы рынки шли вниз.
«Но иногда нужно принять лекарства, чтобы что-то исправить», - добавил он. Несколько дней назад президент США представил масштабный пакет пошлин, который, по всей видимости, серьезно изменит структуру мировой экономики.
На первом этапе вступили в силу новые единые пошлины в размере десяти процентов на импорт почти из всех стран.
На 9 апреля запланирован следующий этап - вводится сложный механизм, предусматривающий еще более высокие пошлины для тех стран, с которыми, по мнению Белого дома, США имеют особенно крупный торговый дефицит.
Своей тарифной политикой Трамп стремится, с одной стороны, укрепить производственные мощности в США, а с другой - заставить другие страны снизить торговые барьеры на импорт товаров из США, отмечает агентство dpa.
Обвал на фондовых рынках
Фондовые рынки в Азии с самого начала новой недели продолжают нести крупные потери на фоне потрясений, вызванных введением Соединенными Штатами крупных импортных пошлин на товары со всего мира.
После негативных сигналов с Уолл-стрит индекс Nikkei, включающий 225 компаний, утром 7 апреля упал на ведущей бирже Токио более чем на восемь процентов.
Уже спустя чуть более часа после открытия торгов он потерял 2 086,71 пункта или 6,18 процента, достигнув промежуточного уровня в 31 693,87 пункта.
Значительные потери в утренних торгах зафиксированы и на биржах в Китае, Гонконге и Австралии.
Пакет пошлин Трампа уже на прошлой неделе вызвал обвал на мировых фондовых рынках.
Немецкий индекс DAX потерял за неделю более восьми процентов - это его крупнейшее недельное падение с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В Нью-Йорке индекс Dow Jones 4 апреля достиг самого низкого уровня с середины 2024 года.
Потери за неделю превысили восемь процентов - это была самая убыточная неделя для индекса за последние годы.
Биржевое «землетрясение» фактически за одну ночь уничтожило миллиарды долларов частных инвестиций.