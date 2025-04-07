Трамп об импортных пошлинах: «Я готов к переговорам»

Президент США Дональд Трамп готов при определенных условиях обсудить с торговыми партнерами смягчение новых пошлин на ввоз товаров в США.

«Я хочу решить проблему дефицита, которую мы имеем с Китаем, Европейским cоюзом и другими странами. Если они готовы говорить об этом - я открыт для переговоров», - сказал он журналистам в самолете во время перелета из штата Флорида в столицу США Вашингтон вечером в воскресенье, 6 апреля.

Трамп рассказал, что на выходных он разговаривал со многими ведущими политиками из Европы, Азии и всего мира.

«Они горят желанием заключить сделку», - сообщил он.

В то же время американский президент подчеркнул, что больше не намерен мириться с торговыми дефицитами - то есть с дисбалансами в объемах торговли, при которых какая-либо страна значительно больше экспортирует в США, чем импортирует из них.

По словам Трампа, должен быть либо торговый профицит в пользу США, либо сбалансированный результат взаимной торговли.

Говоря о Китае, президент США указал на огромный дефицит в торговле с этой страной.

«Сотни миллиардов долларов теряются каждый год из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не заключу никакую сделку. Я готов вести переговоры с Китаем, но они должны сократить свой профицит», - подчеркнул Трамп.