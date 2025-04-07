Финский автогонщик поделился радостной новостью

В прошлом сезоне Эсапекка Лаппи делил третью машину Hyundai в чемпионате мира по ралли с Дани Сордо и Андреасом Миккельсеном, но в этом году 34-летний финн решил посвятить больше времени семье. В воскресенье он сообщил в соцсетях, что женился на своей давней спутнице жизни.

«Наш подиум после 13 лет совместных приключений - теперь продолжаем путь как супруги», – написал Лаппи под фото.

На снимке Лаппи и его жена Пинья празднуют свадьбу с бутылкой игристого, распыляя его, словно на церемонии награждения.

Свою вторую и, вероятно, последнюю победу в чемпионате мира по ралли Лаппи одержал в прошлом году в Швеции за рулем автомобиля Hyundai Rally1. В этом сезоне он борется за чемпионский титул в финском раллийном первенстве, выступая на машине Škoda Rally2.