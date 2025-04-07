В страхе перед ящуром фермы начали отказываться от участия в Дне открытых хуторов

Крупнейшая козья ферма в странах Балтии - хутор Андри-Пеэдо в Миссо - на этой неделе вывесила недвусмысленные таблички, запрещающие посещение из-за риска занесения инфекции на территорию хутора.

«На данный момент нам пришлось отменить три экскурсии», - рассказал «Актуальной камере» владелец козьей фермы Кермо Раннамяэ.

Хутор Нопри также закрыл свои двери для посетителей.