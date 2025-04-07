В страхе перед ящуром фермы начали отказываться от участия в Дне открытых хуторов

Ряд крупных ферм начали закрывать свои хозяйства для посетителей из-за угрозы распространяющегося в Европе ящура, пишет Rus.ERR.
Крупнейшая козья ферма в странах Балтии - хутор Андри-Пеэдо в Миссо - на этой неделе вывесила недвусмысленные таблички, запрещающие посещение из-за риска занесения инфекции на территорию хутора.
«На данный момент нам пришлось отменить три экскурсии», - рассказал «Актуальной камере» владелец козьей фермы Кермо Раннамяэ.
Хутор Нопри также закрыл свои двери для посетителей.
«Привлекательность агротуризма, показывающего потребителю путь продуктов питания от поля до тарелки, очень мала по сравнению с риском и страхом перед возможной пандемией», – пояснил хозяин хутора Нопри Тийт Нийло.