«Это кровавая бойня». Тарифы Трампа обвалили азиатские и европейские рынки

На открытии торгов в США индекс S&P 500 обвалился более чем на 20%. NASDAQ падал на 5%, а Dow Jones Industrial Average - на 4%. Затем начался небольшой рост.

Как отмечает глава подразделения FTSE Russell Джулия Ли, обвал на глобальных рынках, по всей видимости, будет продолжаться: «Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе - это говорит о том, что Уолл-стрит ждет еще один тяжелый вечер».

Удар и по Азии, и по США

Поскольку именно в Азии производится большая часть товаров, продаваемых по всему миру, азиатские страны и территории напрямую страдают от введенных США тарифов. Они также особенно чувствительны к опасениям, что глобальная торговая война может спровоцировать замедление или даже рецессию в крупнейшей экономике мира.

«Тарифы усиливают опасения по поводу инфляции и рецессии», - заявила Джулия Ли, глава подразделения FTSE Russell - дочерней компании Лондонской фондовой биржи.

Goldman Sachs повысил свою оценку вероятности рецессии в США в течение следующих 12 месяцев на 10 п.п. - до 45%.

Другие инвестиционные компании с Уолл-стрит также пересмотрели свои прогнозы на фоне объявления администрации Трампа о тарифах. JPMorgan теперь оценивает вероятность рецессии в США и мире в 60%. Одновременно экономисты JPMorgan изменили оценки перспектив американской экономики: вместо прежнего прогноза роста на 1,3% они теперь исходят из падения на 0,3%, сообщает Reuters.