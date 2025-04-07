«Это кровавая бойня». Тарифы Трампа обвалили азиатские рынки

Goldman Sachs повысил свою оценку вероятности рецессии в США в течение следующих 12 месяцев на 10 п.п. - до 45%.

Другие инвестиционные компании с Уолл-стрит также пересмотрели свои прогнозы на фоне объявления администрации Трампа о тарифах. JPMorgan теперь оценивает вероятность рецессии в США и мире в 60%. Одновременно экономисты JPMorgan изменили оценки перспектив американской экономики: вместо прежнего прогноза роста на 1,3% они теперь исходят из падения на 0,3%, сообщает Reuters.

Накануне, выступая перед журналистами на борту Air Force One в воскресенье, Трамп дал понять, что падение рынков его не беспокоит.

«Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», - цитирует его Reuters.

По словам Трампа, в выходные он разговаривал с лидерами Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить тарифы, которые должны вступить в силу на этой неделе.

«Они собираются сесть за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, если они не будут ежегодно платить нам много денег», - сказал Трамп.

Серьезное замедление экономики США может нанести удар по азиатскому экспорту, так как американский рынок является одним из ключевых для товаров из региона.