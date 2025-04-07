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Неожиданно увязнуть в болоте можно и в Эстонии – тем не менее, здесь их даже восстанавливают

Перевод: Ева Ойжинская
Вируское болото.
Вируское болото. Фото: Sander Ilvest

«У того, кто ступит в болото, намокнет спина» - именно такой эстонской пословицей можно охарактеризовать этот ландшафт, ведь порой  трясина может затянуть даже бронемашина. Пружинящая под ногами болотистая местность может одновременно служить важнейшим защитным барьером против климатических изменений и таить в себе смертельную опасность.

Болота Эстонии остаются нетронутыми - до тех пор, пока их снова не начнут осушать. Понимание того, зачем их нужно восстанавливать, приходит иногда слишком поздно. Прошлое этих загадочных водно-болотных угодий уходит в послеледниковую эпоху, а вот будущее… по-прежнему туманно. Но чем меньше их остается, тем чаще мы должны задаваться вопросом: что дальше? Возможно, пришло время заключить с болотами мир.

В Эстонии болота занимают около семи-девяти процентов территории, объясняет исследователь водно-болотных угодий Юри-Отть Сальм, который много лет занимается их восстановлением: «Раньше считалось, что болота покрывают 22 процента территории Эстонии. Эта цифра до сих пор встречается то тут, то там, но она давно не соответствует действительности».

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