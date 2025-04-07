Неожиданно увязнуть в болоте можно и в Эстонии – тем не менее, здесь их даже восстанавливают

Болота Эстонии остаются нетронутыми - до тех пор, пока их снова не начнут осушать. Понимание того, зачем их нужно восстанавливать, приходит иногда слишком поздно. Прошлое этих загадочных водно-болотных угодий уходит в послеледниковую эпоху, а вот будущее… по-прежнему туманно. Но чем меньше их остается, тем чаще мы должны задаваться вопросом: что дальше? Возможно, пришло время заключить с болотами мир.