Звонок, обман, арест: мошенник был задержан полицией по горячим следам

Как сообщил представитель пресс-службы Идаской префектуры, в субботу жительница Нарвы стала жертвой мошенничества.

Позвонивший даме неизвестный утверждал, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице.

Чтобы не доводить дело до суда и следствия, мошенник предложил ей уладить вопрос полюбовно.

По имеющейся у полиции информации, доверчивая жительница Нарвы передала прибывшему к ней злоумышленнику 18 000 евро.

После того, как деньги были переданы, потерпевшая все же решила связаться с правоохранительными органами.

«Полиции удалось задержать 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, так сказать, по горячим следам», - отметил представитель пресс-службы.