Делегация Украины отправляется в США для обсуждения сделки о ресурсах

Представители Украины в ближайшее время посетят США, чтобы обсудить с руководством страны двустороннее соглашение о полезных ископаемых.

Окончательного варианта договора до сих пор нет, сообщила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко американскому агентству Associated Press в воскресенье, 6 апреля.

По ее словам, украинские делегаты посетят США на этой неделе, с 7 по 13 апреля.

В состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

Свириденко: окончательной версии сделки нет

«Новый проект соглашения, поступивший из США, показывает, что намерение создать фонд или совместно инвестировать сохраняется», - сказала Свириденко.

Как отметила министр, «то, что у нас есть сейчас, - это документ, отражающий позицию юридической команды Министерства финансов США».

«Это не окончательная версия, это не совместная позиция», - сказала она. По ее словам, речь идет о технических переговорах, задача Украины сейчас - собрать техническую группу для переговоров, определить ее красные линии и основные принципы.

«Понятно, что все параметры соглашения не могут обсуждаться в режиме онлайн, - сказала Юлия Свириденко. - Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично».

По ее словам, Киев отобрал юридических, инвестиционных и финансовых консультантов для переговоров.

«Это знаменует собой новый этап в отношениях с США - этап, требующий экспертизы во многих областях, - сказала министр. - В конечном счете все будет решено в ходе переговоров».