Делегация Украины отправляется в США для обсуждения сделки о ресурсах

На этой неделе делегация Украины посетит США для обсуждения сделки о полезных ископаемых. В Киеве заявили, что окончательного варианта соглашения до сих пор нет.
Представители Украины в ближайшее время посетят США, чтобы обсудить с руководством страны двустороннее соглашение о полезных ископаемых.
Окончательного варианта договора до сих пор нет, сообщила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко американскому агентству Associated Press в воскресенье, 6 апреля.
По ее словам, украинские делегаты посетят США на этой неделе, с 7 по 13 апреля.
В состав делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.
Свириденко: окончательной версии сделки нет
«Новый проект соглашения, поступивший из США, показывает, что намерение создать фонд или совместно инвестировать сохраняется», - сказала Свириденко.
Как отметила министр, «то, что у нас есть сейчас, - это документ, отражающий позицию юридической команды Министерства финансов США».
«Это не окончательная версия, это не совместная позиция», - сказала она. По ее словам, речь идет о технических переговорах, задача Украины сейчас - собрать техническую группу для переговоров, определить ее красные линии и основные принципы.
«Понятно, что все параметры соглашения не могут обсуждаться в режиме онлайн, - сказала Юлия Свириденко. - Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично».
По ее словам, Киев отобрал юридических, инвестиционных и финансовых консультантов для переговоров.
«Это знаменует собой новый этап в отношениях с США - этап, требующий экспертизы во многих областях, - сказала министр. - В конечном счете все будет решено в ходе переговоров».
Переговоры о сделке между Украиной и США
Киев и Вашингтон уже несколько месяцев ведут переговоры про сделку о полезных ископаемых.
В середине февраля в Мюнхене Владимир Зеленский отказался подписывать договор с США, пояснив, что в нем нет «конкретных вещей о гарантиях безопасности».
С тех пор стороны обсуждают новый вариант соглашения.
В конце марта Дональд Трамп обвинил Зеленского в намерении выйти из сделки о полезных ископаемых.
«Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», - сказал президент США.
Как заявил 1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига, Киев работает над тем, чтобы договор с Вашингтоном о полезных ископаемых обоюдно отвечало интересам обеих стран.