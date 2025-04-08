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ВИДЕО «Хотелось поскорее пройти мимо»: в Старом городе десятки подростков устроили шумную вечеринку

Вируские ворота, рядом с которыми регулярно встречаются компании молодежи.
Вируские ворота, рядом с которыми регулярно встречаются компании молодежи. Фото: Эндель Кастерпалу

В субботу, 29 марта, у Вируских ворот в Таллинне несколько десятков молодых людей устроили своеобразное народное гулянье,  сопровождавшееся музыкой, льющейся из колонки, танцами и хаотичными движениями. Происходящее напугало некоторых прохожих, а также вызвало вопросы о возможном нарушении общественного порядка. 

Если судить по видео, которое распространяется в TikTok, многие участники гулянья были несовершеннолетними. Изначально мероприятие носило довольно спокойный характер, однако по мере его развития ситуация менялась. Поведение участников становилось все более беспорядочным: они прыгали, сталкивались друг с другом, водили хороводы и толпились у входа в Старый город.

Жительница Таллинна Алина, ставшая свидетельницей происходящего, поделилась своими впечатлениями с Rus.Postimees. По ее словам, хотя она и понимает стремление молодежи к самовыражению, находиться рядом с шумной компанией было откровенно некомфортно.

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