ВИДЕО «Хотелось поскорее пройти мимо»: в Старом городе десятки подростков устроили шумную вечеринку

Если судить по видео, которое распространяется в TikTok, многие участники гулянья были несовершеннолетними. Изначально мероприятие носило довольно спокойный характер, однако по мере его развития ситуация менялась. Поведение участников становилось все более беспорядочным: они прыгали, сталкивались друг с другом, водили хороводы и толпились у входа в Старый город.