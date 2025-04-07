Судье, привлекавшей друзей в качестве управляющих по делу о банкротстве, сократили зарплату

Дисциплинарная коллегия судей сократила на год зарплату судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк за то, что она привлекла к участию в деле в качестве конкурсных управляющих своих друзей и предлагала услуги юридической помощи за оплату.
Дисциплинарная коллегия признала Вавренюк виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и совершении непристойного поступка и наказала ее сокращением зарплаты. Коллегия пришла к выводу, что судья действовала в нарушение своих должностных обязанностей и в ряде случаев недостойно, а также неоднократно нарушала требования Кодекса этики.
Коллегия признала судью виновной в совершении непристойного деяния, которое заключалось в покупке телефона по цене ниже налога с оборота через офис знакомого управляющего по делу о банкротстве.
«Вавренюк использовала свой доступ к судебной информационной системе в интересах членов семьи. В ряде случаев она оказывала юридическую помощь, хотя это не разрешено судье, и брала за это плату. Она также привлекала своих друзей в качестве конкурсных управляющих к ведению дел и в этих случаях сама не отказывалась от участия в деле, что ставило под сомнение ее беспристрастность», - отметила дисциплинарная коллегия.
Согласно Кодексу этики судей, судья должен быть примером как соблюдения закона, так и приверженности принципу верховенства права, а также должен избегать любых проявлений необоснованного фаворитизма или предвзятости, даже если это только кажущееся. По мнению Коллегии, раскрытие подобных деяний однозначно подрывает доверие общества к судебной системе.
Коллегия отметила, что степень вины судьи, характер и многообразие совершенных им правонарушений, а также ущерб, нанесенный репутации независимости судебной системы, согласуются с необходимостью рассмотрения вопроса об отстранении судьи от должности. Однако все еще возможно прибегнуть к следующему по степени серьезности наказанию, а именно к сокращению заработной платы, но по максимально возможной ставке.
При выборе наказания коллегия также учла, что судья Вавренюк в течение многих лет была объектом уголовного расследования, закончившегося оправдательным приговором, и сочла, что судья изменила свое поведение. В результате вместо отстранения от должности судье сокращена зарплата на 30 процентов сроком на один год.
Дисциплинарная палата отдельно подчеркнула, что надзор за исполнением судьей своих обязанностей относится к компетенции председателя суда, что не просто означает такое право, а является обязанностью, вытекающей из закона. В ситуации, когда в отношении судьи, работающего в возглавляемом им суде, выявлен столь серьезный профессиональный проступок, председатель суда должен особенно четко осознавать свою роль в этом отношении.
Дисциплинарная палата Госсуда является самоуправляемым органом судебной системы, рассматривающим жалобы на деятельность судей.