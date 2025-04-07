Судье, привлекавшей друзей в качестве управляющих по делу о банкротстве, сократили зарплату

Дисциплинарная коллегия признала Вавренюк виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и совершении непристойного поступка и наказала ее сокращением зарплаты. Коллегия пришла к выводу, что судья действовала в нарушение своих должностных обязанностей и в ряде случаев недостойно, а также неоднократно нарушала требования Кодекса этики.

Коллегия признала судью виновной в совершении непристойного деяния, которое заключалось в покупке телефона по цене ниже налога с оборота через офис знакомого управляющего по делу о банкротстве.

«Вавренюк использовала свой доступ к судебной информационной системе в интересах членов семьи. В ряде случаев она оказывала юридическую помощь, хотя это не разрешено судье, и брала за это плату. Она также привлекала своих друзей в качестве конкурсных управляющих к ведению дел и в этих случаях сама не отказывалась от участия в деле, что ставило под сомнение ее беспристрастность», - отметила дисциплинарная коллегия.

Согласно Кодексу этики судей, судья должен быть примером как соблюдения закона, так и приверженности принципу верховенства права, а также должен избегать любых проявлений необоснованного фаворитизма или предвзятости, даже если это только кажущееся. По мнению Коллегии, раскрытие подобных деяний однозначно подрывает доверие общества к судебной системе.