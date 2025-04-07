Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») считает, что зарплаты полицейских и спасателей должны вырасти в следующем году, иначе люди начнут уходить из этой сферы, пишет Rus.ERR.
«Насколько это повышение вероятно, будет зависеть от экономического прогноза, от переговоров по бюджету. Что можно сказать с уверенностью - это то, что мы осознаем эту необходимость, особенно потому, что с последнего повышения зарплат прошло достаточно времени, и рост инфляции фактически свел на нет эффект от того последнего повышения», - заявил Игорь Таро в интервью ERR.
«Мы не можем себе позволить, чтобы из системы внутренней безопасности люди переходили в другую сферу, создавая тем самым во внутренней безопасности значительные пробелы», - заявил он.