«Насколько это повышение вероятно, будет зависеть от экономического прогноза, от переговоров по бюджету. Что можно сказать с уверенностью - это то, что мы осознаем эту необходимость, особенно потому, что с последнего повышения зарплат прошло достаточно времени, и рост инфляции фактически свел на нет эффект от того последнего повышения», - заявил Игорь Таро в интервью ERR.