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Таро: необходимо повысить зарплаты полицейским и спасателям, иначе люди начнут уходить из этой сферы (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Игорь Таро.
Игорь Таро. Фото: Sander Ilvest

Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200») считает, что зарплаты полицейских и спасателей должны вырасти в следующем году, иначе люди начнут уходить из этой сферы, пишет Rus.ERR.

«Насколько это повышение вероятно, будет зависеть от экономического прогноза, от переговоров по бюджету. Что можно сказать с уверенностью - это то, что мы осознаем эту необходимость, особенно потому, что с последнего повышения зарплат прошло достаточно времени, и рост инфляции фактически свел на нет эффект от того последнего повышения», - заявил Игорь Таро в интервью ERR.

«Мы не можем себе позволить, чтобы из системы внутренней безопасности люди переходили в другую сферу, создавая тем самым во внутренней безопасности значительные пробелы», - заявил он. 

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