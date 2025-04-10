«Курсов на YouTube недостаточно»: в Ида-Вирумаа появилась уникальная студия 3D-моделирования

Совсем недавно в Нарве появилась своя студия 3D-моделирования 3Wаve, которая предлагает курсы для начинающих. Проект уникальный не только для города, но и в целом для страны. Rus.Postimees пообщался с одним из основателей студии Дмитрием Шутовым и выяснил, чего ждать участникам курсов, какие навыки им необходимы и где искать работу после их окончания.

Идея создания студии 3D-моделирования в Нарве появилась далеко не случайно, и ее масштаб оказался гораздо шире, чем просто курсы для новичков в Blender. Дмитрий Шутов изначально занимался именно геодезией.

С несколькими коллегами он основал небольшую геодезическую компанию, которая спустя несколько лет расширила свой парк оборудования и закупила аэросъёмочные дроны.

«Геодезия по сути - это то же 3D, только переведённое в 2D: карты, чертежи и прочее. Несколько лет назад мы начали использовать геодезические дроны для аэросъемки. Эти дроны позволяют не только заниматься картографией, но и создавать 3D-модели. Фотограмметрия - это метод, при котором на основе большого количества фотографий строится полноценная объёмная модель с геометрией и текстурами», - объяснил Дмитрий.

Постепенно Дмитрий начал осваивать этот процесс, а накопленный опыт привел к созданию множества проектов по всей Эстонии. В рамках геодезии и архитектуры, а также в сотрудничестве с археологами.

Так он и начал создавать 3D-модели исторических объектов, артефактов, которые позволяли не только визуализировать, но и анализировать объекты раскопок. А позже и печатать их на 3D-принтере.

«Модели помогают измерять размеры, площади, делать сечения, горизонтали и так далее. Это уже не просто фото или чертеж, а полноценная цифровая копия объекта», - отметил Дмитрий.

Работа Дмитрия Шутова в технике фотограмметрии. Фото: Диана Харламова