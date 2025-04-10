«Курсов на YouTube недостаточно»: в Ида-Вирумаа появилась уникальная студия 3D-моделирования

Совсем недавно в Нарве появилась своя студия 3D-моделирования 3Wаve, которая предлагает курсы для начинающих. Проект уникальный не только для города, но и в целом для страны. Rus.Postimees пообщался с одним из основателей студии Дмитрием Шутовым и выяснил, чего ждать участникам курсов, какие навыки им необходимы и где искать работу после их окончания.
Идея создания студии 3D-моделирования в Нарве появилась далеко не случайно, и ее масштаб оказался гораздо шире, чем просто курсы для новичков в Blender. Дмитрий Шутов изначально занимался именно геодезией.
С несколькими коллегами он основал небольшую геодезическую компанию, которая спустя несколько лет расширила свой парк оборудования и закупила аэросъёмочные дроны.
«Геодезия по сути - это то же 3D, только переведённое в 2D: карты, чертежи и прочее. Несколько лет назад мы начали использовать геодезические дроны для аэросъемки. Эти дроны позволяют не только заниматься картографией, но и создавать 3D-модели. Фотограмметрия - это метод, при котором на основе большого количества фотографий строится полноценная объёмная модель с геометрией и текстурами», - объяснил Дмитрий.
Постепенно Дмитрий начал осваивать этот процесс, а накопленный опыт привел к созданию множества проектов по всей Эстонии. В рамках геодезии и архитектуры, а также в сотрудничестве с археологами.
Так он и начал создавать 3D-модели исторических объектов, артефактов, которые позволяли не только визуализировать, но и анализировать объекты раскопок. А позже и печатать их на 3D-принтере.
«Модели помогают измерять размеры, площади, делать сечения, горизонтали и так далее. Это уже не просто фото или чертеж, а полноценная цифровая копия объекта», - отметил Дмитрий.
Однако чем больше он углублялся в мир 3D-моделирования, тем яснее ему становилось, что для полноценного создания моделей одного человека, даже с таким опытом, недостаточно. «Моделирование, ретопология, текстурирование, освещение - это огромный мир. Чтобы научиться всем этим вещам, нужно время и хорошее обучение», - признался он.
Одним из важнейших осознаний стало то, что стандартных YouTube-уроков недостаточно. Дмитрий понял: для того, чтобы заниматься этим на профессиональном уровне, нужно создавать не просто учебный курс, а целое сообщество.
«Так появилась идея создать на базе 3D некое комьюнити. Мы основали свое НКО вместе с Алексеем Ивановым. Один из задач - найти финансирование для проектов, связанных с историко-культурным наследием и его цифровизацией», - рассказал Дмитрий.
Основной целью стало создание пространства, в котором люди могли бы обмениваться опытом и обучаться. То есть это возможность не только для жителей Нарвы научиться чему-то новому, но и для разных специалистов со всей Эстонии поделиться своими знаниями: это должно было стать своего рода центром компетенций. И вот, спустя несколько месяцев, с помощью своей команды и Startup Estonia Дмитрий запустил студию 3Wave.
«Мы все еще на стадии активного запуска: ищем резидентов, тех, кто готов участвовать в проекте как преподаватель или как участник. Чем шире круг, тем интереснее задачи мы можем решать», - уверен Шутов.
Искусственный интеллект - не приговор
Первое открытое мероприятие для всех желающих прошло 9 марта. Уже через неделю стартовал бесплатный курс по 3D-моделированию в программе Blender. На курс записалось десять человек, что позволяет обеспечить более индивидуальный подход. Дмитрий подчеркнул, что такой курс, в отличие от множества онлайн-уроков, носит практическую направленность с постоянной поддержкой от преподавателя.
«Наш преподаватель - Георгий Достоевский, очень сильный специалист, работает в таллиннской студии Frozen Lake, которая делает модели для крупных игровых компаний. Георгий специализируется на окружении, ландшафтах, оружии. То есть он знает, как работает продакшн на реальных проектах», - отметил Дмитрий.
«Когда я сам начинал, мне очень не хватало практических знаний. Ты учишься, но все видео на YouTube разрозненные, неструктурированные, и это занимает много времени. Когда ты с кем-то учишься, тебя поддерживают, показывают правильный путь. Это позволяет гораздо быстрее достичь результатов», - добавил Дмитрий, подчеркивая важность обучения в команде.
По его словам, Blender - одна из самых мощных программ для 3D-моделирования. Она бесплатная и у нее множество дополнений. Например, есть дополнение GIS - ты выбираешь локацию, и программа сразу подтягивает туда модели ландшафта. И таких надстроек - десятки. Blender поддерживает кучу форматов и очень гибкий.
Но изучением только Blender все не ограничится: студия планирует предложить новые мастер-классы, включая обучение лазерному и структурному сканированию, а также фотограмметрии - методам, которые Дмитрий использует для перевода реальных объектов в 3D.
«Я сам этим занимаюсь и покажу, как перевести реальные объекты в 3D. Также будет мастер-класс по 3D-печати - как подготовить модель, напечатать ее. Плюс планируем рассказать о игровых моделях, об индустрии - чтобы люди понимали, как можно применить эти навыки на практике и зарабатывать», - рассказал основатель студии.
Несмотря на быстрое развитие технологий и внедрение ИИ в сферу 3D-моделирования, Дмитрий уверен, что это не угрожает профессии 3D-художника.
«AI - да, сейчас развивается быстро, и уже есть инструменты, которые позволяют строить 3D-модели на основе фото, изображений. Но, на мой взгляд, он ещё не уничтожает эту профессию, потому что в 3D много творчества. Даже когда нейросети пишут музыку или создают изображения, все равно это чувствуется: возникает ощущение какой-то неестественности. Сейчас уже делают пометки, что тот или иной продукт был сделан без использования искусственного интеллекта», - отмечает Дмитрий.
Студия уже планирует продолжение курсов, включая обучение игровому движку Godot, который Дмитрий называет перспективным и доступным инструментом для создания игр.
«У нас уже есть список людей, которым интересно продолжить обучение. Мы с ними на связи, и сейчас как раз готовим для них следующую серию курсов», - поделился планами Дмитрий.
Курсы сейчас проводятся два раза в неделю, по вторникам и субботам. Во вторник лекции проходят онлайн и длятся по три часа, по субботам обучение контактное, в аудитории, и длится четыре часа. Участники курсов уже делают реальные 3D-модели: колонны, заборы, табуретки. В конце все успешно прошедшие курсы получат сертификат.
«Но мы ориентированы не на бумажку, а на реальные знания. И что важно - все участники пришли сюда осознанно, с мотивацией. Никого не заставляли», - подытоживает Дмитрий. Обучение является бесплатным, но учащиеся внесли залог в 150 евро - и в случае, если они пройдут курс до конца, деньги им вернут.
Студия 3Wave продолжает развиваться, и, по словам Дмитрия, такой шанс для нарвитян - это не только профессиональное развитие, но и возможность заняться совершенно новым для себя делом в актуальной сфере.
«Это и развитие когнитивных способностей, и шанс найти новую профессию. Сейчас в Ида-Вирумаа развивается киноиндустрия, и если приобрести необходимые навыки, можно будет участвовать в серьезных проектах», - подытожил он.
Студия заинтересована в различных предложениях и от самих жителей региона. «Если у кого-то есть классная идея курсов, мы открыты для сотрудничества. У нас есть помещение, техника, мы помогаем с менеджментом, с рекламой, и преподаватель может спокойно прийти и вести свой курс. Главное, чтобы это было техническое направление или 3D, что-то связанное с кино, игрой или спецэффектами», - подчеркивает Шутов.
Один из участников первого потока курсов от 3Wave - нарвский художник Владимир Каштан. Он очень обрадовался, когда появилась возможность научиться 3D-моделированию.
«Надоела безнадега. На рынке нужны новые навыки, вот я и решил закрыть свой давний гештальт. Мне нравится, что организаторы с самого начала ориентируется на рынок, будь то индустрия игр или 3D-печать. Это потрясающе, на моих глазах развились технологии, всё стало доступнее, а какие возможности это открывает для работы и творчества!» - поделился впечатлениями Каштан.
Он считает, что многое зависит от нас самих, и лично ему в Нарве не хватает возможности самостоятельного обучения за хорошим «железом» - именно таким, которое предоставила студия Шутова.
«Отдельный плюсик за обучение в помещениях Кренгольмской мануфактуры. Я всегда мечтал, чтобы Кренгольм стал университетским городком - и вот проверяю на собственной шкуре, какой же это кайф!» - радуется он.
По словам Элины Дубовой, руководителя проектов регионального развития, проект 3Wave интересен прежде всего тем, что он не просто закрывает пустующую нишу, но и формирует совершенно новое направление для профессионального и креативного роста в Ида-Вирумаа.
«Это студия, где технологии, творчество и предпринимательство соединяются. Благодаря таким инициативам в регионе появляются возможности для молодых специалистов и начинающих стартапов осваивать востребованные навыки. В долгосрочной перспективе 3Wave может стать одной из опорных точек новой мультимедийной экосистемы региона и подготовить специалистов, которые будут создавать продукты не только для Эстонии, но и для международных рынков», - сказала Дубова Rus.Postimees
Она отметила, что новая студия - не просто учебная точка, а платформа для развития целого сообщества, объединяющего творческих людей, технологов и начинающих предпринимателей.
«С нашей стороны поддержка 3Wave полностью оправдана. Один из приоритетов программы Startup Estonia в Ида-Виру - это развитие стартап-экосистемы за счет инфраструктуры, образования и коллабораций. Поэтому важно поддерживать те проекты, которые дополняют эту траекторию, создавая точки роста, а 3Wave как раз и есть такой проект», - добавила Дубова.