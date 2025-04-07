В Ласнамяэ можно будет получить контейнер для сбора биоотходов

В 2025 году жители Ласнамяэ вновь получат возможность бесплатно получить контейнер для сбора биоотходов. Всего будет роздано сто контейнеров, для их получения необходимо предварительно зарегистрироваться.
«Мы уже несколько лет раздаем жителям бесплатные контейнеры для сбора биоотходов, и если вы еще не получили такой контейнер, то теперь самое время воспользоваться этой возможностью. Вместе с контейнером жители получат рулон биоразлагаемых мешков для мусора, специально предназначенных для использования в контейнере для биоотходов», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (СДПЭ).
Заполнившие регистрационную форму жители смогут забрать бесплатный контейнер с 14 по 25 апреля на инфостоле управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Выдача контейнеров будет осуществляться в следующие часы:
- понедельник: 8:15-18:00;
- вторник-четверг: 8:15-17:00;
- пятница: 8:15-16:00.
Раздельный сбор биоотходов помогает уменьшить объем бытового мусора и сделать вклад в экономику замкнутого цикла, поскольку биомасса перерабатывается в компост или же используется в качестве топлива для выработки энергии. Управа района Ласнамяэ призывает жителей воспользоваться этой возможностью и поддержать экологию.