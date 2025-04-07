В Ласнамяэ можно будет получить контейнер для сбора биоотходов

«Мы уже несколько лет раздаем жителям бесплатные контейнеры для сбора биоотходов, и если вы еще не получили такой контейнер, то теперь самое время воспользоваться этой возможностью. Вместе с контейнером жители получат рулон биоразлагаемых мешков для мусора, специально предназначенных для использования в контейнере для биоотходов», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (СДПЭ).