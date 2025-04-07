В Украине назвали количество погибших в войне с Россией спортсменов и тренеров

МИД Украины сделал в соцсети Х публикацию, в которой назвало число спортсменов и тренеров, погибших на войне, а также число разрушенных спортивных сооружений.
«По состоянию на март 2025 года Россия убила 591 спортсмена и тренера. 22 находятся в плену, а 11 пропали без вести. 725 спортивных объектов были повреждены или разрушены в результате российских атак, включая 17 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных баз.
На протяжении десятилетий Россия использует спорт для пропаганды. 10 из 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом на Олимпиаде 2024 года в Париже, либо публично поддерживали войну, либо были связаны с военными.
Российский спорт не отделен от государства – это один из инструментов, используемых для оправдания и пропаганды агрессии. Те, кто говорит, что спорт должен быть вне политики, должны также признать, что Россия использует спорт как политическое оружие.
Пока Украина стремится к миру, Россия продолжает запускать ракеты и подрывать глобальные усилия по достижению мира. России не место в международном спорте, пока она не прекратит свои зверства против Украины», – сказано в сообщении.
On the International Day of Sport for Development and Peace, we speak about the impact of Russia’s war on Ukrainian sport.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 6, 2025
As of March 2025, 591 Ukrainian athletes and coaches have been killed by Russia, 22 are held in captivity, and 11 are missing. 725 sports facilities have… pic.twitter.com/PEFU5YshXo