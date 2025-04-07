В Украине назвали количество погибших в войне с Россией спортсменов и тренеров

«По состоянию на март 2025 года Россия убила 591 спортсмена и тренера. 22 находятся в плену, а 11 пропали без вести. 725 спортивных объектов были повреждены или разрушены в результате российских атак, включая 17 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных баз.

На протяжении десятилетий Россия использует спорт для пропаганды. 10 из 15 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом на Олимпиаде 2024 года в Париже, либо публично поддерживали войну, либо были связаны с военными.

Российский спорт не отделен от государства – это один из инструментов, используемых для оправдания и пропаганды агрессии. Те, кто говорит, что спорт должен быть вне политики, должны также признать, что Россия использует спорт как политическое оружие.

Пока Украина стремится к миру, Россия продолжает запускать ракеты и подрывать глобальные усилия по достижению мира. России не место в международном спорте, пока она не прекратит свои зверства против Украины», – сказано в сообщении.