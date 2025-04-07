Сотрудник МуПо, проработавший всего три месяца, получил выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты

Новый руководитель Таллиннской муниципальной полиции (МуПо) Элари Каземетс принялся за реформы и упразднил пять должностей. Сотрудники, занимавшие их, получили предусмотренные законом компенсации за сокращение. Марек Саар, который занимал должность главного инспектора МуПо, находился на испытательном сроке, и, согласно закону, от него можно было избавиться, не выплатив ни цента. Однако Каземетс решил поступить по-человечески и вместо компенсации за сокращение выплатил Саару премию.

Однако такой подход не остался незамеченным для Центристской фракции в горсобрании. Ее член Мирослав Березовский направил мэру Евгению Осиновскому (СДПЭ) официальный запрос, в котором требует объяснить, почему сотруднику, покинувшему должность в период испытательного срока, была выплачена премия в размере более 6700 евро, тогда как, к примеру, чиновник, проработавший в городской системе 23 года, получил лишь минимальную предусмотренную законом компенсацию.