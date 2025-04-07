Сотрудник МуПо, проработавший всего три месяца, получил выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты

Сотрудник, находившийся на испытательном сроке, лишился работы из-за структурных изменений и получил выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты.
Новый руководитель Таллиннской муниципальной полиции (МуПо) Элари Каземетс принялся за реформы и упразднил пять должностей. Сотрудники, занимавшие их, получили предусмотренные законом компенсации за сокращение. Марек Саар, который занимал должность главного инспектора МуПо, находился на испытательном сроке, и, согласно закону, от него можно было избавиться, не выплатив ни цента. Однако Каземетс решил поступить по-человечески и вместо компенсации за сокращение выплатил Саару премию.