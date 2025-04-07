ГАЛЕРЕЯ В день рождения Марью Лауристин у ее дома появилась именная скамья

До сих пор преподающая в Тартуском университете Марью Лауристин, которую друзья и коллеги с юности называют Марьюстин, является почетной гражданкой Тарту. Именно как о Марьюстин о ней упомянули и на табличке, прикрепленной к установленной в честь нее скамье «Марьюстин, почетный гражданин Тарту», ​​а рядом поместили строки поэта Артура Алликсаара «Нет лучших и худших времен. Есть просто момент, в котором мы сейчас находимся».