ГАЛЕРЕЯ В день рождения Марью Лауристин у ее дома появилась именная скамья

Для Марью Лауристин, социолога, политика и учителя для многих журналистов и менеджеров по связям с общественностью, новая неделя началась не просто с зимне-весенней погоды, а с празднования 85-летия. В полдень понедельника ее ждал сюрприз: городская управа Тарту установила на берегу реки Эмайыги рядом с домом новорожденной именную скамейку Лауристин.
До сих пор преподающая в Тартуском университете Марью Лауристин, которую друзья и коллеги с юности называют Марьюстин, является почетной гражданкой Тарту. Именно как о Марьюстин о ней упомянули и на табличке, прикрепленной к установленной в честь нее скамье «Марьюстин, почетный гражданин Тарту», а рядом поместили строки поэта Артура Алликсаара «Нет лучших и худших времен. Есть просто момент, в котором мы сейчас находимся».