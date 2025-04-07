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ГАЛЕРЕЯ В день рождения Марью Лауристин у ее дома появилась именная скамья

Перевод: Павел Соболев

Для Марью Лауристин, социолога, политика и учителя для многих журналистов и менеджеров по связям с общественностью, новая неделя началась не просто с зимне-весенней погоды, а с празднования 85-летия. В полдень понедельника ее ждал сюрприз: городская управа Тарту установила на берегу реки Эмайыги рядом с домом новорожденной именную скамейку Лауристин.

До сих пор преподающая в Тартуском университете Марью Лауристин, которую друзья и коллеги с юности называют Марьюстин, является почетной гражданкой Тарту. Именно как о Марьюстин о ней упомянули и на табличке, прикрепленной к установленной в честь нее скамье «Марьюстин, почетный гражданин Тарту», ​​а рядом поместили строки поэта Артура Алликсаара «Нет лучших и худших времен. Есть просто момент, в котором мы сейчас находимся».

«Точно!», - согласилась Марью Лауристин, прочитав это с улыбкой. Она была счастлива, потому что всегда надеялась увидеть у своего дома скамейку. Раньше она даже выносила скамейку на улицу, но та имела свойство перемещаться. Новая не двигается, она прочно прикреплена к земле. «Послушайте, старость по-прежнему выгодна, это все дивиденды старости», - добавила Лауристин.

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