«Я говорю сегодня от имени моих избирателей» (следовало бы сказать «моих и Михаила Кылварта»). «Удар был нацелен в основном на граждан России и Беларуси» (не являющихся избирателями Тоом). «Депутаты решили, что 140 000 человек - пятая колонна» (депутаты такого решения не принимали). «Эти люди не новые мигранты, они эстонцы во всех аспектах» (вот не надо так насильно ассимилировать, сама же Тоом обвиняла власти Эстонии в политике ассимиляции).

«Барьеры для получения гражданства Эстонии были и остаются слишком высокими» (самой Тоом удалось ведь их преодолеть). «Учитывая хрупкость ситуации в Европе, данный шаг - глупый, но и очень опасный» (постоянные жалобы в Европе на свою же страну тоже не от большого ума и безопасность не повышают). «Настоятельно призываю вас обратить внимание… В нашем демократическом Союзе не должно быть места любой охоте на ведьм» (зря Тоом думает, что на нее охотятся).

Укоренение в совке

Это ж надо же так укорениться в совке, чтобы и в конце первой четверти XXI века все еще строчить жалобы в «вышестоящие инстанции Союза» и считать Европейский парламент аналогом Верховного Совета СССР, которому как высшему органу государственной власти и «коллективному главе государства» были подчинены все 15 советских социалистических республик со своими местными советиками.