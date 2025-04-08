Яна Тоом неоднократно жаловалась в евроинстанции на эстонские власти, обвиняя их среди прочего в дискриминации российских граждан. Иван Макаров пишет, что когда из-за российских властей живущим в Эстонии пожилым россиянам не выплатили пенсии, Яна Тоом этого словно не заметила, и лишь завела погромче свою любимую пластинку.
Как известно, депутат Европейского парламента Яна Тоом получила свой новый евросрок из рук Михаила Кылварта, отказавшегося от мандата в пользу своей заместительницы. Председатель партии набрал почти на 10 000 голосов больше Тоом, но посчитал возможным обмануть ожидания избирателей своей партии.
После этого добровольного отказа Кылварта от доверенной ему высокооплачиваемой работы, в эстонских СМИ вдруг стали появляться душераздирающие истории о том, как безработный Кылварт хотел устроиться грузчиком, но не взяли. Впрочем, скоро эту историю замяли, потому что ее участникам, видимо, самим неловко стало, и такой пиар не пошел впрок.
Жалобы на Эстонию вошли в привычку
Яна Тоом в Европейском парламенте все эти годы предпочитала защищать интересы не своих евроизбирателей, сплошь граждан Эстонской республики, а отстаивать интересы граждан России, причем в первую очередь тех, что живут в Российской Федерации, постоянно жалуясь в евроинстанции на Эстонию, ее туда пославшую, и требуя применения к своей же стране разных санкций, от которых ее же проживающие в Эстонии избиратели пострадали бы в той же мере, что и все остальные жители.
В сентябре достопамятного 2022 года Тоом направила Европейской комиссии запрос, в котором обвинила Эстонию и еще три страны Евросоюза в том, что они, ограничив въезд лиц из развязавшей войну России, якобы нарушили правила шенгенской зоны. В июне 2023 года Тоом вчинила петицию о запрете въезда из России в Эстонию живущих в Российской Федерации российских же граждан.
В прошлом году та же история - опять оказавшись в Европарламенте благодаря Кылварту, Яна Тоом потребовала материально наказать Эстонию за то, что ее страна не давала всем подряд россиянам въездных виз.
Казалось бы, при чем тут интересы жителей Эстонии, в частности, избирателей Центристской партии?
И вот вам новость: министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, так как Россия не выполнила своих обязательств по соглашению о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, в результате чего около 4000 проживающих в Эстонии российских пенсионеров остались без денег.
К счастью, лишь 262 человека из этих 4000 получают только российскую пенсию, остальные вдобавок получают и эстонскую. Департамент социального страхования Эстонии каждый квартал выплачивает пенсии примерно 5400 живущим в России пенсионерам, имеющим право на эстонскую пенсию, а Россия должна переводить в Эстонию пенсии проживающим тут российским пенсионерам. Эстония выполнила свои обязательства, Россия - нет.
Судьба пенсионеров глубоко не тронула
Алло, госпожа Тоом, совесть не беспокоит? Что важнее - шенгенские визы для зажиточных россиян, любящих покричать «Тагил!» в Куршевеле, или же пенсии для осевших в Эстонии соотечественников? Напрягите Еврокомиссию, подключите ОБСЕ, позвоните своему давнему знакомому и коллеге, бесноватому сычу военной пропаганды Соловьеву, пусть хоть что-то полезное для людей сделает.
Но нет, Яну Тоом не интересует судьба российских пенсионеров в Эстонии. Пусть себе недоедают, но чтобы право голосовать за центристов у них осталось! И 31 марта на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, как Тоом сама пишет, она «с трибуны рассказала коллегам о диком решении парламента Эстонии».
«Я говорю сегодня от имени моих избирателей» (следовало бы сказать «моих и Михаила Кылварта»). «Удар был нацелен в основном на граждан России и Беларуси» (не являющихся избирателями Тоом). «Депутаты решили, что 140 000 человек - пятая колонна» (депутаты такого решения не принимали). «Эти люди не новые мигранты, они эстонцы во всех аспектах» (вот не надо так насильно ассимилировать, сама же Тоом обвиняла власти Эстонии в политике ассимиляции).
«Барьеры для получения гражданства Эстонии были и остаются слишком высокими» (самой Тоом удалось ведь их преодолеть). «Учитывая хрупкость ситуации в Европе, данный шаг - глупый, но и очень опасный» (постоянные жалобы в Европе на свою же страну тоже не от большого ума и безопасность не повышают). «Настоятельно призываю вас обратить внимание… В нашем демократическом Союзе не должно быть места любой охоте на ведьм» (зря Тоом думает, что на нее охотятся).
Укоренение в совке
Это ж надо же так укорениться в совке, чтобы и в конце первой четверти XXI века все еще строчить жалобы в «вышестоящие инстанции Союза» и считать Европейский парламент аналогом Верховного Совета СССР, которому как высшему органу государственной власти и «коллективному главе государства» были подчинены все 15 советских социалистических республик со своими местными советиками.
Центристский евродепутат явно не отличает ЭР от ЭССР, думая, что если в «Союзе» послушают ее и «обратят внимание», то депутаты парламента независимой страны бросятся гурьбой выполнять «указания центра».
Заявления Яны Тоом не дают пищи для ума интеллектуалов, их незатейливая форма соответствует неказистому содержанию. И проникнуться проблемами живущих в Эстонии российских пенсионеров евродепутату недосуг, к тому же критика России, даже в таком невинном вопросе для Тоом - табу.
К сожалению, жители просвещенного Санкт-Петербурга, портал которого Фонтанка.ру опубликовал новость ERR о задержке пенсий российским пенсионерам Эстонии, тоже не прониклись к ним сочувствием, и в комментариях предлагают соотечественникам страшное - не якшаться на чужбине с врагами родины, а переехать в Россию и получать там российскую пенсию без помех.
Лучшими же оказались два первых же комментария: «Денег нет, но вы там держитесь» и «Лозунг "своих не бросаем" обретает еще один оттенок».