Несмотря на волну негатива, у Tesla в Эстонии по-прежнему золотая пора

После того как президент США Дональд Трамп предоставил в своей администрации полную свободу действий мультимиллиардеру Илону Маску, тот устроил такой переполох, что об этом заговорил весь мир. В результате на Западе еще недавно высоко ценившиеся электромобили Маска стали агрессивно презирать. В Эстонии же владельцы Tesla сохраняют спокойствие.
Обладатель докторской степени по философии Марио Кадастик, одновременно являющийся членом Рийгикогу и совета Европейского центра ядерных исследований, уже двенадцать лет ездит на электромобиле Tesla, который со временем стал синонимом ориентированного на будущее, технологически инновационного и экологически устойчивого автомобиля.