Обладатель докторской степени по философии Марио Кадастик, одновременно являющийся членом Рийгикогу и совета Европейского центра ядерных исследований, уже двенадцать лет ездит на электромобиле Tesla, который со временем стал синонимом ориентированного на будущее, технологически инновационного и экологически устойчивого автомобиля.

В последние месяцы Tesla стала громоотводом для всего неприятного, что исходит из Америки. Вызывающее и высокомерное поведение самого богатого человека в мире - Илона Маска - и внутри США, и за их пределами, привело к тому, что многие решили выразить свое разочарование и недовольство происходящим в Америке, бойкотируя именно Tesla, которую он возглавляет. Маск и Tesla до сих пор неразрывно ассоциировались друг с другом, хотя предпринимателю-мультимиллиардеру, прославившемуся как визионер и новатор, принадлежит всего 13 процентов акций компании.