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Несмотря на волну негатива, у Tesla в Эстонии по-прежнему золотая пора

Перевод: Ева Ойжинская
Эстонский историк и политик, депутат Рийгикогу Яак Валге со своей Tesla на Тоомемяги в Тарту.
Эстонский историк и политик, депутат Рийгикогу Яак Валге со своей Tesla на Тоомемяги в Тарту. Фото: Sille Annuk

После того как президент США Дональд Трамп предоставил в своей администрации полную свободу действий мультимиллиардеру Илону Маску, тот устроил такой переполох, что об этом заговорил весь мир. В результате на Западе еще недавно высоко ценившиеся электромобили Маска стали агрессивно презирать. В Эстонии же владельцы Tesla сохраняют спокойствие.

Обладатель докторской степени по философии Марио Кадастик, одновременно являющийся членом Рийгикогу и совета Европейского центра ядерных исследований, уже двенадцать лет ездит на электромобиле Tesla, который со временем стал синонимом ориентированного на будущее, технологически инновационного и экологически устойчивого автомобиля.

В последние месяцы Tesla стала громоотводом для всего неприятного, что исходит из Америки. Вызывающее и высокомерное поведение самого богатого человека в мире - Илона Маска - и внутри США, и за их пределами, привело к тому, что многие решили выразить свое разочарование и недовольство происходящим в Америке, бойкотируя именно Tesla, которую он возглавляет. Маск и Tesla до сих пор неразрывно ассоциировались друг с другом, хотя предпринимателю-мультимиллиардеру, прославившемуся как визионер и новатор, принадлежит всего 13 процентов акций компании.

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