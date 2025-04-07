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При массовой эвакуации жителям Эстонии придется искать убежище самостоятельно

Фото статьи
Фото: Urmas Luik

Сегодня, 7 апреля, в Пыхьяском спасательном центре прошел брифинг о роли Спасательного департамента в защите населения. Основными темами стали массовая эвакуация и оповещение об угрозах.

По словам руководителя отдела готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльда, массовая эвакуация проводится только в исключительных случаях, когда существует прямая угроза жизни - например, при техногенных катастрофах или военных действиях. «Такое решение принимается лишь при действительно серьезной опасности», - подчеркнул он.

Для быстрого оповещения населения государство использует самые разные каналы: СМИ, официальные сайты и страницы учреждений в социальных сетях, сирены, звонки и SMS, громкоговорители, а при необходимости - и личное оповещение «от двери к двери».

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