При массовой эвакуации жителям Эстонии придется искать убежище самостоятельно

Сегодня, 7 апреля, в Пыхьяском спасательном центре прошел брифинг о роли Спасательного департамента в защите населения. Основными темами стали массовая эвакуация и оповещение об угрозах.
По словам руководителя отдела готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльда, массовая эвакуация проводится только в исключительных случаях, когда существует прямая угроза жизни - например, при техногенных катастрофах или военных действиях. «Такое решение принимается лишь при действительно серьезной опасности», - подчеркнул он.