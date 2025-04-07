При массовой эвакуации жителям Эстонии придется искать убежище самостоятельно

По словам руководителя отдела готовности к кризисам Спасательного департамента Эркки Пыльда, массовая эвакуация проводится только в исключительных случаях, когда существует прямая угроза жизни - например, при техногенных катастрофах или военных действиях. «Такое решение принимается лишь при действительно серьезной опасности», - подчеркнул он.