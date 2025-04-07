СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение на пассажирском судне, вандализм в Старом городе Таллинна, заползшая в подвал жилого дома змея

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о случае вандализма в Старом городе Таллинна, а также о нападении на пассажирском судне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об упавшем в шахту лифта человека и о заползшей в подвал жилого дома змее.
Насилие
4 апреля в Ласнамяэ 40-летний мужчина неоднократно избил знакомого. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
Также 4 апреля на Лаагна-теэ в Ласнамяэ неизвестный мужчина ударил 50-летнего мужчину кулаком в лицо.
В тот же день, 4 апреля, начато производство по делу, в котором 21-летний мужчина на пассажирском судне напал на знакомую.
5 апреля в городе Силламяэ 58-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену, а 18-летний юноша в квартире на улице Кастани в Хаапсалу избил 70-летнего мужчину.
Также 5 апреля в деревне Рейу волости Хяэдемеэсте 30-летний мужчина избил 25-летнюю. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
По предварительным данным, вечером 5 апреля в Кивиыли во время совместного распития алкоголя 43-летний мужчина ударил другого острым предметом. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
5 апреля в Маарду произошел конфликт между бывшими сожителями, в результате которого 36-летняя женщина нанесла мужчине травмы. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
6 апреля в квартире в Ласнамяэ 53-летний мужчина напал на свою жену. Скорая помощь отвезла женщину в больницу. Полиция задержала нападавшего.
В тот же день, 6 апреля, поступило сообщение, что в квартире в Кесклинне 38-летний мужчина напал на свою жену. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Вандализм
4 апреля на улице Нунне в Кесклинне был разрисован и поврежден павильон, расположенный в парке. По предварительным данным, нанесенный ущерб оценивается в 6000 евро.
Кражи
27 марта с улицы Кююни в Тарту был украден пристегнутый велосипед серого цвета марки Merida. Ущерб составил 500 евро.
30 марта у магазина на улице Рийа в Тарту был украден электросамокат. Ущерб составил 330 евро.
2 апреля с улицы Фортууна в Тарту был украден велосипед Scott Aspect. Ущерб составил 500 евро.
4 апреля в поселке Кяру волости Тюри из магазина были украдены табачные изделия. Предварительный ущерб составил 4000 евро. Полиция задержала 35-летнего мужчину, которого также подозревают в кражах в магазинах в Кабала и Кяру.
Мошенничество
25 марта 51-летнему мужчине, проживающему в Ласнамяэ, позвонили от имени якобы Omniva и Smart-ID. После этого мужчина неоднократно подтверждал свои PIN-коды и отправил свою банковскую карту в посылочный автомат. Позже он обнаружил, что на его имя были оформлены различные кредитные договоры и сняты денежные средства. Первоначальный ущерб от мошенничества составил 13 850 евро.
4 апреля в полицию поступило сообщение, что в начале апреля 55-летний мужчина выставил на продажу свой автомобиль. Вскоре он получил ссылку якобы от банка SEB для входа в свой аккаунт, где было размещено объявление о продаже. После входа он обнаружил, что с его счета было заблокировано 950 евро для сделки, которую он не совершал.
4 апреля также поступило сообщение, что 26-летняя женщина, проживающая в Пыхья-Таллинне, ожидала посылку, когда получила сообщение от номера, с которого раньше уже приходили уведомления от Omniva. Ей была отправлена платежная ссылка с просьбой оплатить 3,80 евро. Женщина перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, нажала PIN2, и с ее счета была переведена сумма в размере 452,99 евро на счет Western Union.
5 апреля начато производство по делу, в котором 1 апреля мошенники позвонили мужчине, проживающему в Кесклинне, якобы от имени банка и полиции, и выманили у него 13 313 евро. Во время разговоров мужчина неоднократно подтверждал свои коды PIN1 и PIN2 через Smart-ID, а позже обнаружил, что с банковского счета его фирмы были совершены различные переводы и снята наличность.
5 апреля также начато производство по делу, в котором 2 апреля мошенники позвонили женщине, проживающей в Ласнамяэ, представившись сотрудниками Eesti Energia, Финансовой инспекции и Smart-ID. Во время звонков женщина несколько раз подтвердила свои коды PIN1 и PIN2. Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит, а деньги были переведены на чужой банковский счет.
5 апреля проживающей в Тарту женщине позвонили по телефону якобы от имени ее дочери, которая сообщила, что попала в аварию и получила травмы. Затем с женщиной заговорил якобы следователь, который объяснил обстоятельства происшествия и заявил, что вторая сторона, также пострадавшая в аварии, не будет придавать делу официальный ход, если семья выплатит компенсацию за причиненный ущерб. В ходе разговора у женщины поинтересовались, какую сумму она может заплатить. Достигнув договоренности, женщина положила деньги в карман халата и передала их человеку, который подошел к ее дому. Ущерб составил 20 600 евро.
По предварительным данным, 5 апреля женщина, проживающая в Нарве, получила звонок, в котором утверждалось, что ее дочь попала в аварию, находится в больнице, и для урегулирования ситуации у женщины попросили деньги. Чтобы избежать полицейского расследования, женщина передала мужчине, пришедшему к ее двери, наличные - по имеющимся данным, 18 000 евро. Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию, и по горячим следам полицейским удалось задержать 34-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Точные обстоятельства выясняются в рамках уголовного производства.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили четверых граждан России и двух граждан Украины.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Сербии и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
6 апреля сотрудник Пыхьяской префектуры провел производство по делу о незаконном пребывании в отношении гражданина Украины 1987 года рождения, задержанного по подозрению в краже в магазине. При проверке выяснилось, что срок его безвизового пребывания в Шенгенской зоне истек 02.05.2022. Ему было выдано предписание о добровольном выезде с территории Эстонской Республики в течение семи дней, а также наложен запрет на въезд в страну сроком на три года.
6 апреля сотрудник Пыхьяской префектуры также провел производство по делу о незаконном пребывании в отношении гражданина Республики Молдова 1995 года рождения, который находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований с 16.08.2024 в течение 234 дней. Департамент полиции и погранохраны обратился в суд с ходатайством о помещении лица в центр содержания на срок до двух месяцев. Ему был назначен денежный штраф в размере 1000 евро, выдано обязательное предписание о выезде из Эстонской Республики и наложен запрет на въезд на территорию Шенгенской зоны сроком на пять лет.
Пожары
5 апреля в 12:34 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Одивере волости Муствеэ, где загорелся сарай, и пламя начало перекидываться на расположенный рядом жилой дом. К моменту прибытия спасателей сарай уже был охвачен открытым огнем, а пламя успело охватить крышу жилого дома и распространилось на весь второй этаж здания. Люди находились вне дома, однако от испуга собака убежала и спряталась в подвале. Спасатели в противодымном снаряжении вывели собаку из дома. Пожар был ликвидирован в 20:03. Причина возгорания пока неизвестна. В тушении принимали участие профессиональные спасатели Алатскиви, Муствеэ, Табивере и Тарту, а также спасатели-добровольцы из Вооре.
5 апреля в 17:09 поступило сообщение о пожаре на улице А. Лятте в поселке Ныо. Горело здание площадью около ста квадратных метров, пламя перекинулось также на расположенное рядом хозяйственное строение и легковой автомобиль. Причина возгорания пока неизвестна. Пожар был ликвидирован в 20:31. На вызов прибыли профессиональные спасатели Эльва, Отепя и Тарту, а также спасатели-добровольцы Ныо и Рынгу.
6 апреля около 07:10 в Центр тревоги поступили звонки от нескольких людей, сообщивших, что на улице Лейва в Мустамяэ виден черный дым и пламя. На месте выяснилось, что в трех прицепах горели шины. Спасатели ликвидировали возгорание и защитили находящиеся рядом автомобили. Пожар был потушен к 07:30. Дальнейшим разбирательством занялась полиция.
6 апреля в 14:41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре сухой травы в садовом товариществе деревни Вайвара, Нарва-Йыэсуу. По словам заявителя, рядом находились здания, а на улице дул сильный ветер. Спасатели помогли жителям потушить горевшую траву и торфяной грунт на площади 150 квадратных метров. Предполагается, что пожар мог начаться из-за искры, вылетевшей из костра, разведенного в металлической бочке.
ДТП
4 апреля в 13:08 спасателей вызвали на место ДТП на А. Х. Таммсааре-теэ в районе Кристийне. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
4 апреля в 14:09 спасатели были вызваны на улицу Тяхе в Вильянди, где человек упал в шахту лифта. С помощью специального снаряжения спасатели подняли пострадавшего с глубины около 16 метров и передали врачам скорой помощи. Спасательные работы завершились в 15:29.
5 апреля в 23:16 в Центр тревоги позвонила пожилая женщина с улицы Махтра в районе Ласнамяэ, которая упала дома и не могла подняться. Спасатели открыли дверь и передали пострадавшую медикам скорой помощи.
6 апреля в 14:14 спасатели получили вызов в деревню Тагула волости Валга, где в подвал жилого дома заползла змея. Спасатели нашли рептилию, переложив кучу брикетов, и выпустили ее обратно на природу.