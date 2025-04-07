СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Нападение на пассажирском судне, вандализм в Старом городе Таллинна, заползшая в подвал жилого дома змея

4 апреля также поступило сообщение, что 26-летняя женщина, проживающая в Пыхья-Таллинне, ожидала посылку, когда получила сообщение от номера, с которого раньше уже приходили уведомления от Omniva. Ей была отправлена платежная ссылка с просьбой оплатить 3,80 евро. Женщина перешла по ссылке, ввела данные своей банковской карты, нажала PIN2, и с ее счета была переведена сумма в размере 452,99 евро на счет Western Union.

5 апреля начато производство по делу, в котором 1 апреля мошенники позвонили мужчине, проживающему в Кесклинне, якобы от имени банка и полиции, и выманили у него 13 313 евро. Во время разговоров мужчина неоднократно подтверждал свои коды PIN1 и PIN2 через Smart-ID, а позже обнаружил, что с банковского счета его фирмы были совершены различные переводы и снята наличность.

5 апреля также начато производство по делу, в котором 2 апреля мошенники позвонили женщине, проживающей в Ласнамяэ, представившись сотрудниками Eesti Energia, Финансовой инспекции и Smart-ID. Во время звонков женщина несколько раз подтвердила свои коды PIN1 и PIN2. Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит, а деньги были переведены на чужой банковский счет.