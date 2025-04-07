Нужна помощь Полиция разыскивает пропавшего 50-летнего Алексея

Алексей ростом 184 см, имеет крепкое телосложение. У него короткие светлые волосы, родинки на лице и шее.

Известно, что Алексей использует очки для чтения. В момент исчезновения он, вероятно, был одет в джинсы, темную куртку и имел с собой рюкзак.

Алексея в последний раз видели 1 апреля около 11:15 утра в районе улицы Реэма в Пярну.

Полиция собирает информацию о его возможном передвижении и проверяет данные.