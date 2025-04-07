Что случилось? Глава авиакомпании airBaltic отстранен от должности

Совет airBaltic провел чрезвычайное заседание, на котором было принято решение освободить нынешнего председателя правления Мартина Гаусса от занимаемой должности.

Перед этим, в ходе собрания акционеров крупнейший акционер авиакомпании - государство в лице Министерства сообщения Латвии - выразил недоверие Мартину Гауссу.

«Мне важно видеть результаты», - заявил по этому поводу министр транспорта Латвии Атис Швинка.

По его словам, airBaltic является важным для государства предприятием, которое должно «уметь самостоятельно развиваться и приспосабливаться к внешним условиям».

Паулс Цалитис, действующий член правления и главный операционный директор airBaltic, с сегодняшнего дня станет временно исполняющим обязанности генерального директора авиакомпании.

Витольдс Яковлевс, член правления и финансовый директор, также продолжит работу в правлении.

«От имени совета и команды airBaltic мы хотели бы поблагодарить Мартина Гаусса за его лидерство, преданность делу и видение ситуации с 2011 года. Более десяти лет Мартин Гаусс вел компанию через значительные изменения и рост, заложив прочный фундамент для будущего авиакомпании», - заявил председатель совета airBaltic Андрейс Мартыновс.

В заявлении руководства airBaltic указывается, что деятельность авиакомпании не прекратится, и целью акционеров является развитие airBaltic, усиление ее конкурентоспособности и продолжение работы по возможному выходу на биржу (IPO).

Ранее сообщалось, что в прошлом году убытки концерна airBaltic превысили 118 миллионов евро, тогда как годом ранее авиаперевозчик работал с прибылью.