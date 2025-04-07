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Гимназия Кохила уволила учителя, который неподобающим образом прикоснулся к ученице основной школы

Перевод: Сергей Светлов
Учитель, который неподобающим образом прикоснулся к ученице в классе, сам счел, что слово «неподобающий» слишком упрощает суть происходящего, однако комментировать ситуацию дальше он отказался. Фото носит иллюстративный характер.
Учитель, который неподобающим образом прикоснулся к ученице в классе, сам счел, что слово «неподобающий» слишком упрощает суть происходящего, однако комментировать ситуацию дальше он отказался. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Konstantin Sednev

В конце марта гимназия Кохила расторгла трудовой договор с учителем географии, который, по словам директора, неподобающим образом прикоснулся к ученице основной школы. «Я порекомендовал ему обратиться за лечением», - сообщил директор. Сам мужчина отказался комментировать случившееся.

Директор гимназии Кохила Марко Кальювеэр рассказал, что в позапрошлый четверг до него дошла информация, что 47-летний преподаватель географии Оливер в классе неприемлемым образом прикоснулся к ученице девятого класса. На следующий день у учителя потребовали письменное объяснение, и с 31 марта он больше не был допущен к работе.

По словам директора, это было не просто объятие. Поскольку тема очень деликатная, он отказался вдаваться в подробности: «Случившееся было еще более тревожным. Ученица, вероятно, не пришла бы больше на урок».

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