Гимназия Кохила уволила учителя, который неподобающим образом прикоснулся к ученице основной школы

В конце марта гимназия Кохила расторгла трудовой договор с учителем географии, который, по словам директора, неподобающим образом прикоснулся к ученице основной школы. «Я порекомендовал ему обратиться за лечением», - сообщил директор. Сам мужчина отказался комментировать случившееся.
Директор гимназии Кохила Марко Кальювеэр рассказал, что в позапрошлый четверг до него дошла информация, что 47-летний преподаватель географии Оливер в классе неприемлемым образом прикоснулся к ученице девятого класса. На следующий день у учителя потребовали письменное объяснение, и с 31 марта он больше не был допущен к работе.