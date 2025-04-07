Гимназия Кохила уволила учителя, который неподобающим образом прикоснулся к ученице основной школы

Директор гимназии Кохила Марко Кальювеэр рассказал, что в позапрошлый четверг до него дошла информация, что 47-летний преподаватель географии Оливер в классе неприемлемым образом прикоснулся к ученице девятого класса. На следующий день у учителя потребовали письменное объяснение, и с 31 марта он больше не был допущен к работе.