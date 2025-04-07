ЕС предлагает США обнуление пошлин: фон дер Ляйен пытается смягчить торговую напряженность с Трампом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов отменить все таможенные пошлины на промышленные товары. Это заявление стало ответом на недавнее решение США ввести 20-процентную пошлину на европейские товары. Цель предложения - предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны.
По данным Financial Times, фон дер Ляйен озвучила предложение Дональду Трампу на прошлой неделе во время встречи во Флориде, которая состоялась в рамках ее дипломатической миссии в США.