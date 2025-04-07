ЕС предлагает США обнуление пошлин: фон дер Ляйен пытается смягчить торговую напряженность с Трампом

По данным Financial Times, фон дер Ляйен озвучила предложение Дональду Трампу на прошлой неделе во время встречи во Флориде, которая состоялась в рамках ее дипломатической миссии в США.

Источники сообщают, что предложение ЕС стало неожиданным для американской стороны - Брюссель предложил соглашение по принципу «нулевые пошлины, нулевые субсидии и нулевые барьеры» на промышленные товары - именно то, чего Трамп добивался еще во время своего первого президентского срока.