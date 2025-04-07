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ЕС предлагает США обнуление пошлин: фон дер Ляйен пытается смягчить торговую напряженность с Трампом

Перевод: Сергей Светлов
Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии. Брюссель, Бельгия, 07.04.2025.
Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии. Брюссель, Бельгия, 07.04.2025. Фото: dpa/picture-alliance

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готов отменить все таможенные пошлины на промышленные товары. Это заявление стало ответом на недавнее решение США ввести 20-процентную пошлину на европейские товары. Цель предложения - предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны.

По данным Financial Times, фон дер Ляйен озвучила предложение Дональду Трампу на прошлой неделе во время встречи во Флориде, которая состоялась в рамках ее дипломатической миссии в США.

Источники сообщают, что предложение ЕС стало неожиданным для американской стороны - Брюссель предложил соглашение по принципу «нулевые пошлины, нулевые субсидии и нулевые барьеры» на промышленные товары - именно то, чего Трамп добивался еще во время своего первого президентского срока.

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