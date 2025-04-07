Латвийская полиция задержала бобра

Во время обычного патрулирования по улицам Кулдиги - города на западе Латвии - в полицейский фургон попал неожиданный гость.

«В темноте мы поймали неожиданного персонажа с большим хвостом», - рассказал местный инспектор Аугустс Тетерис телеканалу Skrunda TV.

На улицах города лил сильный дождь, когда полицейские заметили молодого человека, что-то снимающего на видео. Это показалось им странным, и они немедленно остановили машину, описывает произошедшее латвийское общественное вещание LSM.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что животное выглядит растерянным, очень уставшим и сонливым, но при этом совершенно не проявляло агрессии, сообщили в полиции.

«Мы планировали просто сопроводить его в парк, но потом задумались: а что он будет делать дальше? Так и пришли к решению - задержать бобра», - рассказал Тетерис.

«У меня уже был опыт обращения с грызунами, поэтому я знал, как их ловить. Нужно схватить за хвост, поднять вертикально - тогда они не могут укусить. Так мы его и поймали, после чего посадили в отсек для задержания», - добавил он.

Старший научный сотрудник Латвийского института лесных исследований Янис Озолиньш в беседе с LSM объяснил, что в нормальной бобровой семье обычно живет не менее трех поколений - родители и их потомство.