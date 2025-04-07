Латвийская полиция задержала бобра

В целях обеспечения безопасности жителей города Кулдига местный патруль задержал бобра, который заблудился в холодную и дождливую ночь и бродил по улицам.
Во время обычного патрулирования по улицам Кулдиги - города на западе Латвии - в полицейский фургон попал неожиданный гость.
«В темноте мы поймали неожиданного персонажа с большим хвостом», - рассказал местный инспектор Аугустс Тетерис телеканалу Skrunda TV.
На улицах города лил сильный дождь, когда полицейские заметили молодого человека, что-то снимающего на видео. Это показалось им странным, и они немедленно остановили машину, описывает произошедшее латвийское общественное вещание LSM.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что животное выглядит растерянным, очень уставшим и сонливым, но при этом совершенно не проявляло агрессии, сообщили в полиции.
«Мы планировали просто сопроводить его в парк, но потом задумались: а что он будет делать дальше? Так и пришли к решению - задержать бобра», - рассказал Тетерис.
«У меня уже был опыт обращения с грызунами, поэтому я знал, как их ловить. Нужно схватить за хвост, поднять вертикально - тогда они не могут укусить. Так мы его и поймали, после чего посадили в отсек для задержания», - добавил он.
Старший научный сотрудник Латвийского института лесных исследований Янис Озолиньш в беседе с LSM объяснил, что в нормальной бобровой семье обычно живет не менее трех поколений - родители и их потомство.
«Бобрята рождаются в конце апреля или в начале мая, и, достигнув примерно двухлетнего возраста, они либо сами уходят из семьи, либо вынуждены это сделать, если другие бобры становятся к ним агрессивны», - отметил он.
«Бобры живут в строго определенной местности. Обычно они не бродят без цели. Но если рядом с их жилищем недостаточно еды, одному из бобров может все же понадобиться отправиться на поиски пищи», - добавил специалист, знакомый с образом жизни бобров.
«Скорее всего, бобр, забредший на улицу города, был именно тем, кто покинул свою семью. Поэтому он выглядел уставшим, отчаявшимся и был достаточно смел, чтобы находиться рядом с людьми», - отметил Озолиньш.
LSM в заключение сообщает, что при встрече с бобрами в городе следует соблюдать осторожность - животные могут нападать, а их укусы очень болезненны из-за острых зубов.
В частности, в Даугавпилсе были зафиксированы случаи, когда люди получали глубокие укусы от бобров. Местная полиция также предостерегла жителей от попыток самостоятельно вывозить бобров из города.
В Кулдиге ранее бобров не наблюдали. Задержанное животное было вывезено полицией за пределы города.