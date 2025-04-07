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Финансовая инспекция дала зеленый свет: Eesti Energia может начать поглощение Enefit Green

Перевод: Сергей Светлов
Руководители Eesti Energia и министр финансов прокомментировали делистинг Enefit Green на пресс-конференции. Министр финансов Юрген Лиги, председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. 27.03.2025, Таллинн.
Руководители Eesti Energia и министр финансов прокомментировали делистинг Enefit Green на пресс-конференции. Министр финансов Юрген Лиги, председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко. 27.03.2025, Таллинн. Фото: Mihkel Maripuu

Государственный энергетический гигант Eesti Energia получил от Финансовой инспекции разрешение на официальное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров Enefit Green. Государственная компания планирует выкупить все оставшиеся акции, чтобы вывести предприятие по производству возобновляемой энергии с биржи и объединить его деятельность обратно под контролем материнской компании.

Сегодня Финансовая инспекция опубликовала проспект, согласно которому Eesti Energia AS инициирует добровольное предложение о выкупе всех акций Enefit Green AS, которые еще не принадлежат ей. Цена предложения составляет 3,40 евро за акцию, что соответствует средней рыночной цене за последние шесть месяцев. Целью сделки заявлено укрепление объединения производственных активов внутри группы Eesti Energia и повышение гибкости в управлении финансами группы.

На данный момент Eesti Energia уже контролирует 77,17 % Enefit Green и намерена приобрести оставшиеся 22,83 %, то есть около 54 миллионов акций. Общая сумма сделки составит порядка 184 миллионов евро.

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