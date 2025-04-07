Финансовая инспекция дала зеленый свет: Eesti Energia может начать поглощение Enefit Green

Сегодня Финансовая инспекция опубликовала проспект, согласно которому Eesti Energia AS инициирует добровольное предложение о выкупе всех акций Enefit Green AS, которые еще не принадлежат ей. Цена предложения составляет 3,40 евро за акцию, что соответствует средней рыночной цене за последние шесть месяцев. Целью сделки заявлено укрепление объединения производственных активов внутри группы Eesti Energia и повышение гибкости в управлении финансами группы.