Финансовая инспекция дала зеленый свет: Eesti Energia может начать поглощение Enefit Green

Государственный энергетический гигант Eesti Energia получил от Финансовой инспекции разрешение на официальное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров Enefit Green. Государственная компания планирует выкупить все оставшиеся акции, чтобы вывести предприятие по производству возобновляемой энергии с биржи и объединить его деятельность обратно под контролем материнской компании.
Сегодня Финансовая инспекция опубликовала проспект, согласно которому Eesti Energia AS инициирует добровольное предложение о выкупе всех акций Enefit Green AS, которые еще не принадлежат ей. Цена предложения составляет 3,40 евро за акцию, что соответствует средней рыночной цене за последние шесть месяцев. Целью сделки заявлено укрепление объединения производственных активов внутри группы Eesti Energia и повышение гибкости в управлении финансами группы.