ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Журналисты ETV перегибают палку с хвастовством

Может быть, то, что произошло в последнем сюжете воскресного выпуска «Актуальной камеры», наконец-то заставит журналистов Эстонского телевидения вести себя сдержаннее и самокритичнее в новостных сюжетах, задается вопросом старший редактор Postimees Прийт Пуллеритс.
Автор телесюжета о служебных собаках полиции Сандра Саар почему-то сочла необходимым лично появиться в кадре с двухмесячным щенком бельгийской овчарки на руках. Для чего это было нужно и какую новостную ценность должно было добавить - осталось непонятным. То, что щенок милый, можно показать и без того, чтобы журналист устраивал себе выход на экран. И вот что случилось: щенок тут же начал жевать поролоновую насадку на петличном микрофоне.
В закадровом тексте Саар сообщила, что ничего страшного не произошло, щенок остался жив и здоров. Но зритель своими глазами видел на экране, как двое сотрудников полиции в форме спешно пытались открыть щенку пасть, чтобы вытащить съеденное - а одна картинка, как известно, может сказать больше ста слов - и стало ясно: инцидент вызвал у них тревогу и беспокойство.
Вот к чему может привести стремление журналистов становиться участниками событий, о которых они рассказывают.
Хороший новостной журналист дает говорить событиям и их настоящим участникам. Его роль - быть посредником, а не проталкиваться в кадр.
Увы, это давно уже скорее правило, чем исключение: в новостях Эстонского телевидения журналисты все чаще становятся центральными фигурами. Стоит только появиться теме - журналист уже надевает коньки или садится за руль автобуса, если сюжет об открытии катка или организации общественного транспорта. Даже ведущая и редактор культурных новостей Реэт Вейдебаум недавно села на мотоцикл.
Это - хвастовство.
Не припомню, чтобы коллеги из Postimees вписывали себя в сюжет как действующее лицо.
Хороший новостной журналист дает говорить событиям и их настоящим участникам. Его роль - быть посредником, а не проталкиваться в кадр. Какую дополнительную ценность дает зрителю появление самого журналиста? Как правило - никакую. Разве что это Антон Алексеев в украинских окопах или на артиллерийских позициях в каске - тогда это оправдано.
Классическое правило гласит: журналист может стать участником новости, только если он выжил в авиакатастрофе. И то - если он единственный, кто выжил.
Оправданием часто служит аргумент, что телевидение - это визуальная среда, где важно не только рассказывать, но и показывать, а значит, появление репортера в кадре оправдано. Но это слабый аргумент. Потому что еще раз: какую дополнительную ценность дает зрителю репортер, который катается на коньках?
Выход журналиста в кадр стал удобным способом прикрыть слабую репортерскую работу.
Задача тележурналиста - найти людей, которые катаются по льду на катке, озере или речке, показать их, взять у них интервью. Они - герои сюжета, а не репортер. Выход журналиста в кадр стал удобным способом прикрыть слабую репортерскую работу.
Поскольку появление журналистов в кадре стало настолько частым, это как будто стало новым правилом: без этого якобы никак. Но на самом деле - можно, если захотеть. Просто не хотят.