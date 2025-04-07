ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Журналисты ETV перегибают палку с хвастовством

Это - хвастовство.

Не припомню, чтобы коллеги из Postimees вписывали себя в сюжет как действующее лицо.

Хороший новостной журналист дает говорить событиям и их настоящим участникам. Его роль - быть посредником, а не проталкиваться в кадр. Какую дополнительную ценность дает зрителю появление самого журналиста? Как правило - никакую. Разве что это Антон Алексеев в украинских окопах или на артиллерийских позициях в каске - тогда это оправдано.

Классическое правило гласит: журналист может стать участником новости, только если он выжил в авиакатастрофе. И то - если он единственный, кто выжил.

Оправданием часто служит аргумент, что телевидение - это визуальная среда, где важно не только рассказывать, но и показывать, а значит, появление репортера в кадре оправдано. Но это слабый аргумент. Потому что еще раз: какую дополнительную ценность дает зрителю репортер, который катается на коньках?

Выход журналиста в кадр стал удобным способом прикрыть слабую репортерскую работу.

Задача тележурналиста - найти людей, которые катаются по льду на катке, озере или речке, показать их, взять у них интервью. Они - герои сюжета, а не репортер. Выход журналиста в кадр стал удобным способом прикрыть слабую репортерскую работу.