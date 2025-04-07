Washington Post: Запорожская АЭС может стать камнем преткновения на мирных переговорах

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, скорее всего, станет одним из главных камней преткновения на возможных мирных переговорах, поскольку Украина не может позволить, чтобы объект остался в руках России, тогда как российская сторона уже заявила, что рассматривает оккупированную станцию как свою законную собственность, передает портал Unian со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что Запорожская АЭС была символом энергетической, а значит и экономической независимости Украины. Станция обеспечивала 20 процентов всей электроэнергии страны, что позволяло не только удовлетворять внутренние потребности, но и экспортировать электричество в Европу.
Но теперь станция превратилась в другой символ - символ российского стремления захватить Украину и подчинить ее экономику своим потребностям. Или по крайней мере разрушить надежды украинцев на процветание в составе Европейского союза.
В настоящий момент АЭС не работает, но россияне превратили ее в военную базу и используют для отработки ударов по украинским целям, в частности по городу Никополь, расположенному на противоположном берегу Днепра.
Руководитель Никопольской военной администрации Юрий Бахно рассказал, что после захвата ЗАЭС россияне начали тренировать там новобранцев отрабатывать артиллерийские и беспилотные удары по его городу. За все время погибло 79 жителей Никополя, 400 ранены, повреждено около 7000 зданий.
По мнению журналиста Washington Post, сохранение российской оккупации Запорожской АЭС - худший сценарий для Украины. Это означает, что Украина и дальше будет терять энергетический потенциал, который давала станция. Также это означает, что жители Энергодара, города-спутника станции, никогда не смогут вернуться домой. Для жителей Никополя это тоже будет означать постоянную угрозу.
Белый дом предложил свой сценарий деоккупации ЗАЭС: американский контроль над ней был бы лучшей защитой для этой инфраструктуры, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею, подчеркнув, что АЭС является собственностью украинского государства. Но и Россия не собирается отдавать то, что уже захватила.
«Возвращение станции в российскую атомную отрасль является давно установленным фактом, который международному сообществу нужно лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна», - заявил МИД России 25 марта.
Российские войска захватили город Энергодар и расположенную рядом Запорожскую АЭС в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор объект находится под российским контролем.
После оккупации российские силы милитаризировали объект, разместив на его территории военную технику и личный состав. Персонал станции подвергся давлению, а часть специалистов заменили специалистами, завезенными из России.
По оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), для полного перезапуска всех реакторов ЗАЭС после прекращения боевых действий может потребоваться более года. В то же время возобновление работы станции возможно в течение нескольких месяцев после установления мира.