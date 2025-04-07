Washington Post: Запорожская АЭС может стать камнем преткновения на мирных переговорах

Издание отмечает, что Запорожская АЭС была символом энергетической, а значит и экономической независимости Украины. Станция обеспечивала 20 процентов всей электроэнергии страны, что позволяло не только удовлетворять внутренние потребности, но и экспортировать электричество в Европу.

Но теперь станция превратилась в другой символ - символ российского стремления захватить Украину и подчинить ее экономику своим потребностям. Или по крайней мере разрушить надежды украинцев на процветание в составе Европейского союза.

В настоящий момент АЭС не работает, но россияне превратили ее в военную базу и используют для отработки ударов по украинским целям, в частности по городу Никополь, расположенному на противоположном берегу Днепра.

Руководитель Никопольской военной администрации Юрий Бахно рассказал, что после захвата ЗАЭС россияне начали тренировать там новобранцев отрабатывать артиллерийские и беспилотные удары по его городу. За все время погибло 79 жителей Никополя, 400 ранены, повреждено около 7000 зданий.

По мнению журналиста Washington Post, сохранение российской оккупации Запорожской АЭС - худший сценарий для Украины. Это означает, что Украина и дальше будет терять энергетический потенциал, который давала станция. Также это означает, что жители Энергодара, города-спутника станции, никогда не смогут вернуться домой. Для жителей Никополя это тоже будет означать постоянную угрозу.