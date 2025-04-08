Капитан сборной Эстонии Сийм-Сандер Вене пять дней провел на костылях

Две недели назад Вене провел на площадке более 34 минут в составе команды «Сталь» (Острув-Велькопольски), сыграв против варшавской «Легии» под руководством главного тренера сборной Эстонии Хейко Раннула, и набрал 16 очков. Однако клуб Вене уступил с минимальным разрывом - 79:80.

Казалось, что все в порядке, но после матча у спортсмена начала болеть ахиллова связка на правой ноге. «Вдруг пронзила ужасная боль. Пять дней ходил на костылях. Сейчас потихоньку пробую начинать бегать», – сказал Вене в интервью Postimees.

Что именно стало причиной проблемы, опытный баскетболист сам не знает. По его словам, в том матче никаких резких движений не совершал, и раньше нога так себя не вела.

Сейчас, как говорит Вене, в обычной жизни боль почти не ощущается, и уже сегодня он попробует, как поведет себя нога на тренировке команды. «Полноценную тренировку все равно сразу не проведу», – отметил 34-летний игрок.

Следующий матч «Сталь» проведет в субботу на домашней арене против клуба «Арка» из Гдыни. Вене не исключает, что уже сможет принять в нем участие.

В нынешнем сезоне Вене является одним из ключевых игроков «Стали» и в среднем за матч набирает 10,7 очка, делает 3 подбора и 2,2 результативной передачи за 30 минут на площадке. С конца января он набрал форму и в последних семи матчах в среднем приносил команде уже 14,3 очка. При этом один из матчей завершил с нулем в графе очков.