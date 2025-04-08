Касса здоровья предупреждает об очередной мошеннической схеме

Большинство мошеннических звонков и писем связаны с платой за визит в медицинское учреждение, скидками на лекарства, медицинской страховкой или компенсациями за листы нетрудоспособности. Если раньше общение происходило только на русском языке, то теперь мошенники начали общаться и на эстонском языке.

В Кассе здоровья подчеркивают, что ее сотрудники не связываются с людьми для получения PIN-кодов документов или других личных данных по телефону или по электронной почте.

Если возникли какие-либо сомнения относительно личности звонящего, звонок следует немедленно прекратить, а в случае получения письма не открывать никаких приложенных файлов и не отвечать на него. Если вы стали жертвой мошеннической схемы, обратитесь в полицию, напоминают в Кассе.

Примеры мошеннических звонков :

Снижение платы за визиты к врачам: вам могут позвонить и попросить записаться на прием в бюро обслуживания клиентов Кассы здоровья с помощью Smart-ID или Mobiil-ID или заключить прямой договор, чтобы получить льготу на плату за визит к врачу.

NB! Важно помнить, что Касса здоровья и оказатели медицинских услуг не связываются с людьми для того, чтобы предложить более низкую стоимость визита. Порядок взимания платы за визит устанавливается только в соответствующем законном акте.

Истекает срок действия медицинской страховки: вы можете получить звонок или письмо с предупреждением о том, что срок действия вашей медицинской страховки истекает. Далее мошенники просят для ее продления предоставить персональные данные, включая коды для аутентификации через Smart-ID или Mobile ID.

NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Срок действия своей медицинской страховки всегда можно проверить на Государственном портале eesti.ee или на Портале здоровья tervisportaal.ee.

Компенсации за льготные лекарства: вы можете получить звонок или письмо о том, что человек не получил определенную сумму компенсации стоимости льготных лекарств. При этом запрашивают персональные данные, включая коды персональной аутентификации.

NB! Касса здоровья не занимается такого рода обращениями. Компенсация стоимости льготных лекарств происходит автоматически при их покупке.

Выплата компенсаций за листы нетрудоспособности: вы можете получить звонок или письмо с просьбой предоставить дополнительную личную информацию для выплаты компенсации за листы нетрудоспособности.

NB! Если в базе данных Кассы здоровья нет данных банковского счета человека, он должен предоставить их самостоятельно. Это можно сделать на Государственном портале eesti.ee, Портале здоровья terviseportaal.ee или с помощью соответствующей формы на сайте Кассы здоровья. Касса здоровья не может предоставлять данные от имени человека, а может только напоминать ему о необходимости предоставления данных банковского счета!