Начался весенний призыв, растет число миллиардеров, а также поклонников литературы по саморазвитию. Обзор событий в РФ

Первые строчки рейтинга - ожидаемые и привычные, на них все те же стареющие олигархи, сделавшие состояния на приватизации советских предприятий в начале 1990-х и работающие в нефтегазовой или смежных отраслях - хозяин «Лукойла» Вагит Алекперов ($28,7 млрд), металлург Алексей Мордашов ($28,6 млрд) и другие. Правда, на седьмом месте оказался владелец Telegram Павел Дуров, отпущенный недавно французским судом из длительного пребывания в СИЗО.

Уточняется, что только с начала 2025 года их состояние в совокупности увеличилось на 19,5 миллиардов долларов. В частности, больше всего выросло благосостояние акционера металлургических заводов Алишера Усманова - на 3,9 миллиардов долларов.

И тут есть удивительная загвоздка. Дело в том, что российских миллиардеров в рейтинге Forbes должно было быть гораздо больше, однако многие из них сменили свою формальную принадлежность. Например, тот же Усманов значится в рейтинге как миллиардер из Узбекистана. Бывшая жена мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, сделавшая свое состояние на госзакупках и строительном бизнесе во время мэрства мужа, стала миллиардером из Великобритании. Михаил Прохоров, зарабатывающий на экспорте российских металлов, - миллиардером из Швейцарии, и так далее.

Юрий Лужков и Елена Батурина в 2016 году. Фото: Sergei Karpukhin

И главное - большинство из этих людей формально находятся под самыми невероятными санкциями ЕС и США. Что никак не мешает им торговать и с Европой, и с Америкой, и становиться только богаче.

Главные бестселлеры - книги о любви к себе

Российский книжный союз подвел итоги книготорговли в 2024 году. Лидером рейтинга стала книга Ольги Примаренко с говорящим самим за себя названием - «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». За год книга собрала 96,1 миллиона рублей или почти 1 миллион евро. На втором месте - первый том автобиографии бывшего солиста Большого театра, а ныне ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе «Мой театр» (62 миллиона рублей). На третьем месте - подростковый роман «Восхитительная ведьма. Книга первая» о том, как старшекурсница пытается завоевать любовь университетского преподавателя.

В первой десятке также присутствует «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, и актуальная по нынешнем временам книга психолога Виктора Франкла «Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере». В целом же, как посчитали авторы исследования, до сорока процентов книг из рейтинга ТОП-50 - это психологические или эзотерические тексты.

Книжный магазин. Снимок иллюстративный. Фото: Mikhail Pochuyev