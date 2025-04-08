Начался весенний призыв, растет число миллиардеров, а также поклонников литературы по саморазвитию. Обзор событий в РФ

Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в российскую армию - впервые он пройдет с применением «электронных повесток», а также в условиях увеличенной верхней планки по возрасту с 27 до 30 лет. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Число миллиардеров из России в мировом рейтинге Forbes увеличилось на 25 человек и теперь составляет 146 персон, и это притом, что 24 человека, в реальности зарабатывающие деньги в России, указали себя как миллиардеры из Узбекистана или Швейцарии. Самой продаваемой книгой в 2024 году в России стал психологический бестселлер с названием «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», а в целом среди ста самых популярных книг доля психологической литературы выросла почти до сорока процентов.
Первый призыв в цифровом концлагере
В России начался военный призыв - в армию по его итогам планируют направить 160 тысяч человек. Это сравнительно много, ведь годом ранее объем весеннего призыва составлял «всего» 150 тысяч человек. Рост числа призывников в Госдуме объяснили двумя факторами. Во-первых, создание прошлой весной двух новых военных округов - Ленинградского и Московского, что вызвало необходимость формирования новых военных подразделений. А во-вторых, резким увеличением общей границы со странами НАТО, куда в прошлом году вошли Швеция и Финляндия. И, соответственно, появилась необходимость содержать повышенное число солдат на северных рубежах страны.
Однако куда интереснее условия, в которых впервые проходит призыв. Первое и самое главное - электронные повестки. До прошлого года единственным легальным способом сообщить человеку о том, что армия его очень ждет, было обычное бумажное послание - повестка. Соответственно, и уклониться от получения этого послания можно было традиционными физическими способами самой разной экстремальности - от закрытой двери до побега через окно. А раз повестка не вручена, то и обязательств никаких у гражданина перед армией не имелось.
Электронная повестка - штука куда более коварная. Ее отправляют человеку в личный кабинет в «Госуслугах», а заодно размещают в реестре электронных повесток. После этого повестка автоматически считается врученной через семь дней, то есть от повестки теперь не спрятаться, не скрыться. Через десять дней после такого «вручения» человеку запрещается выезжать из страны, а через 20 дней - регистрировать бизнес, недвижимость и автомобили. Фактически это такой вот цифровой концлагерь, из которого чисто физически невозможно сбежать.
Вторая особенность - повышение верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Когда это повышение только обсуждалось, оно шло в «пакете» вместе с повышением нижней планки - с 18 до 20 лет. Однако в процессе обсуждения второе обстоятельство как-то забылось. Поэтому верхнюю планку повысили, а нижнюю - оставили, как есть. Всякое бывает, потерялось по дороге.
Отдельная дискуссия во время призыва ведется об опасности отправки солдат-срочников на украинский фронт. Очевидно, что такая возможность всегда есть, однако все имеющиеся на сегодня свидетельства говорят о том, что дело это точно не массовое, и вряд ли таким станет. Если, конечно, резко не поменяются какие-то геополитические обстоятельства.
Российские, узбекские, швейцарские и прочие миллиардеры из России
В очередном рейтинге самых богатых людей мира, который ежегодно составляет журнал Forbes, число россиян возросло на 25 человек, а общий объем их состояния превысил довоенные показатели. Всего в список вошли 146 россиян, 15 из которых оказались в нем впервые.
Первые строчки рейтинга - ожидаемые и привычные, на них все те же стареющие олигархи, сделавшие состояния на приватизации советских предприятий в начале 1990-х и работающие в нефтегазовой или смежных отраслях - хозяин «Лукойла» Вагит Алекперов ($28,7 млрд), металлург Алексей Мордашов ($28,6 млрд) и другие. Правда, на седьмом месте оказался владелец Telegram Павел Дуров, отпущенный недавно французским судом из длительного пребывания в СИЗО.
Уточняется, что только с начала 2025 года их состояние в совокупности увеличилось на 19,5 миллиардов долларов. В частности, больше всего выросло благосостояние акционера металлургических заводов Алишера Усманова - на 3,9 миллиардов долларов.
И тут есть удивительная загвоздка. Дело в том, что российских миллиардеров в рейтинге Forbes должно было быть гораздо больше, однако многие из них сменили свою формальную принадлежность. Например, тот же Усманов значится в рейтинге как миллиардер из Узбекистана. Бывшая жена мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, сделавшая свое состояние на госзакупках и строительном бизнесе во время мэрства мужа, стала миллиардером из Великобритании. Михаил Прохоров, зарабатывающий на экспорте российских металлов, - миллиардером из Швейцарии, и так далее.
И главное - большинство из этих людей формально находятся под самыми невероятными санкциями ЕС и США. Что никак не мешает им торговать и с Европой, и с Америкой, и становиться только богаче.
Главные бестселлеры - книги о любви к себе
Российский книжный союз подвел итоги книготорговли в 2024 году. Лидером рейтинга стала книга Ольги Примаренко с говорящим самим за себя названием - «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». За год книга собрала 96,1 миллиона рублей или почти 1 миллион евро. На втором месте - первый том автобиографии бывшего солиста Большого театра, а ныне ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе «Мой театр» (62 миллиона рублей). На третьем месте - подростковый роман «Восхитительная ведьма. Книга первая» о том, как старшекурсница пытается завоевать любовь университетского преподавателя.
В первой десятке также присутствует «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, и актуальная по нынешнем временам книга психолога Виктора Франкла «Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере». В целом же, как посчитали авторы исследования, до сорока процентов книг из рейтинга ТОП-50 - это психологические или эзотерические тексты.
В целом только на бестселлеры из ТОП-10 россияне потратили в 2024 году 547 миллионов рублей. Это не очень много - например, в том же году только на водку россияне потратили около 200 миллиардов рублей, то есть, почти в 400 раз больше. Впрочем, зато хотя бы некоторые писатели в России стали жить безбедно.