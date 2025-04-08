После Бучи. Как убийства гражданских под Киевом стали демаркационной линией войны России против Украины

Название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии и разделило войну на «до Бучи» и «после». С убийства мирных жителей в Буче прошло три года, но события марта 2022-го до сих пор влияют на слова и действия политиков как в Украине, так и в России. Би-би-си рассказывает, почему.
Упомянутые в этом тексте издания «Медиазона» и «Агентство», а также политик Илья Яшин внесены Минюстом России в реестр «иноагентов». Украинский журналист Дмитрий Гордон признан российскими властями «иноагентом» и внесен в реестр террористов и экстремистов.
Предупреждение: статья содержит шокирующие подробности и фотографии
Три года назад Россию, постоянного члена Совбеза ООН, исключили из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. 7 апреля 2022 Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете из-за свидетельств о «грубых и систематических нарушениях» прав человека российскими военными во время вторжения в Украину. После голосования в Генассамблее Россия решила сама выйти из Совета досрочно.
Предложение об исключении России внесли США 4 апреля — через несколько дней после публикаций в СМИ свидетельств массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча Киевской области. «Участие России в Совете по правам человека — это фарс», — сказала тогдашняя посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Ужасающие кадры тел людей в гражданской одежде, лежащих на улицах и во дворах домов в Буче, тогда уже широко разошлись в медиа. Иностранные лидеры выступили со словами осуждения убийств мирных жителей и требовали найти виновных.
С тех пор прошло три года, но о Буче не забывают не только в Украине и на Западе, но и в России. 2 апреля 2025 года Дмитрий Полянский, представитель России в ООН, выступал на неформальной встрече членов Совета безопасности с докладом «Дезинформация и саботаж мирного процесса на Украине». Речь была целиком и полностью посвящена Буче. Полянский прямо назвал случившееся в городе «постановкой» и «провокацией», задуманной, по мнению Москвы, ради срыва мирных переговоров весной 2022 года.
«Задача состояла в том, чтобы найти весомый предлог для продолжения войны и убедить соотечественников и международное общественное мнение в том, что договариваться с русскими — не вариант», — говорил дипломат.
Тогда, после обнародования фактов гибели мирных жителей в Буче, многие в мире действительно считали, что разговаривать с Россией нельзя. Сейчас же, три года спустя, с подачи нового президента США Дональда Трампа дипломатический процесс снова в разгаре. Но слово «Буча» постоянно звучит и в контексте новых переговоров. После того как в конце февраля Трамп раскритиковал украинское руководство за то, что оно не смогло предотвратить войну, во влиятельной New York Times вышла статья с таким заголовком: «Буча спрашивает: помнит ли Дональд Трамп устроенную Россией резню?»
«Дьявол на земле»
Президент Украины Владимир Зеленский, побывав в Буче после ее освобождения, сказал, что российские военные устроили в городе геноцид. «Мы знаем о тысячах убитых и замученных людях, с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети», — говорил он.
Зеленский не сообщал о точном числе погибших именно в Буче. Мэр Бучи Анатолий Федорук в начале апреля 2022 года рассказал, что власти констатировали гибель 320 гражданских в городе.
Число жертв вырастет — согласно отчету Бучанского архивного отдела, который есть в распоряжении Би-би-си, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля и до 31 марта 2022 года, когда российская армия из Бучи отступила, в городе погиб 381 человек. Люди умирали не только от пуль и осколков снарядов (таких жертв 281), но и из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи (100 человек). Всего же в Бучанском районе за время российской оккупации погибли около 1200 человек, по данным Национальной полиции Украины. 43 тела погибших остаются неопознанными, а 38 гражданских жителей Бучи считаются пропавшими без вести.
Тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после освобождения города говорил в интервью Би-би-си, что «бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронетехнику». Все это Украине американские и европейские союзники действительно поставят, но позже и постепенно. Даже РСЗО HIMARS появятся у Украины лишь к июню 2022-го, остальное оружие — еще позднее.
Впрочем, российские власти, которые называют убийства гражданских в городе провокацией и фейком, все равно утверждали, что Украина и Запад «подстроили Бучу», чтобы оправдать новые военные поставки Киеву и сорвать мирные переговоры.
События в Буче стали своеобразным водоразделом в войне — отчасти не менее значимым, чем непосредственное начало российского вторжения. Массовые убийства мирных жителей изменили то, как на войну стали смотреть не только в Украине, но и во всем мире. После обнародования первых кадров из Бучи западные страны выслали со своих территорий почти 200 российских дипломатов — больше, чем после 24 февраля 2022 года.
Зеленский на пресс-конференции в первую годовщину полномасштабной войны сказал, что именно обнаружение последствий российской оккупации Бучи стало для него самым страшным моментом всей войны. «Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали… Было очень страшно из-за того, что такое… Мы увидели, что реально дьявол не где-то там. Он — на Земле», — сказал Зеленский.
Через неделю после освобождения Бучи туда приехали лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель. После этого там побывали и многие другие лидеры и дипломаты. Поддержка Украины со стороны союзников, в первую очередь военная, с тех пор заметно выросла.
В России резня в Буче привела к очередному витку политических репрессий — все три года после событий в этом городе власти заводят дела на людей, которые пишут о расправах над мирными жителями. Самым известным стало дело политика Илья Яшина, которого посадили на восемь с половиной лет за стрим о событиях в Буче (в прошлом году он вышел на свободу в результате обмена).
Но преследованию подверглись десятки других людей: от московской медсестры до удмуртского адвоката. Многих журналистов, писавших о Буче, суды арестовали или приговорили по делам о «военных фейках» заочно.
«Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками»
До войны Буча была известна как престижное место жительства для киевского среднего класса. До центра Киева оттуда 30 км. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону уже после оккупации и освобождения Бучи ее мэр Федорук рассказал, что до начала войны в городе жили 53 тыс. человек. Из них в оккупации оказались порядка 3 тыс. С учетом того, что количество жертв российской армии в Буче превысило 400 человек, во время оккупации там был убит, по словам мэра, «каждый пятый житель».
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Буча и соседний Ирпень стали местами самых ожесточенных боев. Россия наступала в направлении Киева со стороны украинско-белорусской границы, армия взяла Чернобыль, затем Иванков, а оттуда выдвинулась на столицу — одна колонна через Бородянку дальше по Варшавскому шоссе (дорога М07 Киев-Ковель), а вторая — через Дымер на Вышгород. ВСУ подорвали мост через реку Ирпень в Демидове, к югу от Дымера, из-за чего обе колонны были вынуждены продолжать наступление через Гостомель, Ирпень и Бучу.
Так Буча оказалась важной стратегической точкой для развития наступления российской армии на Киев. Город оказался под оккупацией российских военных почти на месяц.
Первые свидетельства того, что российская армия убивает мирных жителей, появились еще тогда, когда Буча была под российским контролем. Об этих убийствах рассказывали жители, которым удалось эвакуироваться, публиковались и видеозаписи с беспилотников с кадрами того, как российские военные расстреливают гражданских.
Спутниковые снимки и видео с места показывали появление братской могилы длиной почти в 14 метров рядом с церковью Андрея Первозванного и Всех Святых.
Но истинные масштабы военных преступлений стали ясны после того, как российские военные покинули город.
После вывода российских войск в конце марта 2022 года украинские власти и международные следователи из ООН, Международного уголовного суда, а также журналисты — и украинские, и иностранные — обнаружили в Буче и массовые захоронения, и лежащие на улицах, во дворах, в подвалах домов и в колодцах тела мирных жителей. Некоторые жертвы были со связанными руками, застреленные в упор.
Спутниковые снимки и перехваченные переговоры подтвердили, что тела оставались на улицах еще во время присутствия российских войск. Расследования ООН и Human Rights Watch установили, что в Буче российские военные преднамеренно убивали мирных жителей, то есть с точки зрения международного права совершали военные преступления.
После освобождения Бучи журналисты смогли пообщаться с выжившими жителями города. Те рассказали, как неделями прятались, в том числе в подвалах домов, спасаясь от обстрелов. Одним удалось покинуть город через гуманитарные коридоры (последняя эвакуация состоялась 21 марта). Другие при попытках выехать погибали. Российские военные расстреливали и тех, кто казался им подозрительным — например, если при проверке на блок-посту находили у человека в телефоне компрометирующие его фотографии военной техники или просто случайных людей, которые ехали через город, пытаясь вернуться домой.
Люди попадали под пули, когда выходили на улицу в поисках еды и воды. Бучанцы во время оккупации рассказывали о гибели своих родственников и соседей от рук российских военных в домовых чатах, Би-би-си публиковала эти переписки.
Международный уголовный суд (МУС) и украинские прокуроры начали расследования военных преступлений, установив причастные к убийствам российские военные подразделения. По данным украинской полиции, общее количество раскрытых убийств по состоянию на март 2025-го — 68 человек. Из них направлены в суд дела об убийствах 11 человек. 24 российским военным украинские власти выдвинули подозрение в совершении этих преступлений.
Среди них, например, командир разведывательного взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ Артем Тареев — его подозревают в том, что отдал приказ убивать всех в районе, через который проходил маршрут эвакуации. Следуя этому приказу, по версии украинских следователей, российские десантники расстреляли Ирину Филькину, «женщину с красным маникюром», а также еще более 10 мирных жителей. Убийство Филькиной попало на видео.
Буча — не единственный случай за все полномасштабное вторжение в Украину, когда российскую армию обвиняли в военных преступлениях. В Мариуполе российские войска непрерывно бомбили гражданскую инфраструктуру, включая роддом и театр. По оценкам украинских властей, жертвами боев за Мариуполь стали не менее 25 тыс. человек, из которых 5-7 тысяч погибли под развалинами собственных домов, обрушившихся в результате обстрелов.
В Изюме Харьковской области в результате действий российской армии погибло много мирных жителей — в основном, по рассказам выживших, от осколков. После освобождения города украинскими силами в сентябре 2022 года там обнаружили массовое захоронение с более чем 445 телами. Сообщения о том, что российские военные пытают, избивают и убивают мирных жителей, поступали и из Херсона, когда его занимала армия России, и из других оккупированных городов.
Но именно Буча стала центром внимания и в Украине, и в мире: именно этот город стал символом последствий российской оккупации. С него же началась и масштабная общественная дискуссия о том, что вина за войну лежит не только на Путине, но и на российском обществе в целом. «Так теперь будет восприниматься российское государство. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками», — сказал Зеленский в видеообращении 3 апреля 2022 года.
Жест доброй воли и пистолет у виска
Переговоры о мире начались в Беларуси через четыре дня после того, как российские войска вторглись в Украину.
28 февраля в Гомельской области недалеко от украинской границы в районе реки Припять встретились российская и украинская делегации. В состав украинской делегации вошли министр обороны страны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Российская делегация была менее представительной — замглавы МИД России Андрей Руденко, посол России в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и заместитель министра обороны Александр Фомин. Возглавил ее помощник президента Владимир Мединский, бывший министр культуры. Собеседники Би-би-си замечали, что у Мединского нет такого доступа к российскому президенту, как у украинских переговорщиков к Зеленскому. Сам состав российской делегации вызвал сомнения в искренности желания Кремля остановить боевые действия.
Первым значительным событием, которое Россия представила как итог этих переговоров (делегации встречались еще несколько раз лично и общались по видеосвязи весь март), стал «жест доброй воли», отступление российской армии из Киевской и Черниговской областей. Российское минобороны отступлением маневр не называло, но сообщило о «кардинальном снижении интенсивности боевых действий» на этих направлениях.
После переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года замминистра обороны России Александр Фомин объявил, что Москва приняла такое решение «в целях повышения взаимного доверия» и создания условий для дальнейших переговоров.
Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший в тот же день, объявил, что «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены», что «позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».
Словосочетание «жест доброй воли» первым произнес пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
Российские войска с начала полномасштабного вторжения почти месяц пытались продвинуться на юг за Житомирскую трассу и непосредственно в сторону Киева. Молниеносной войны с оккупацией украинской столицы за «два-три дня», как это предсказывали и российские пропагандисты, и западные военачальники, в том числе американский председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, не получилось. На пике своего продвижения — в марте 2022-го — Россия оккупировала около 27% территории Украины (включая Донбасс и Крым), к концу 2024 года эта цифра сократилась до 18,5%.
Попытки российской армии отрезать Киев с запада так и не привели к успеху, пройти дальше через Ирпень россиянам не удалось, хотя они оккупировали Макаров и вышли к Житомирской трассе. За Макаров и окрестности шли тяжелые бои, и сам город несколько раз переходил из рук в руки.
22 марта ВСУ окончательно выбили российские вооруженные силы из Макарова, что южнее Бучи. Макаров — часть того же северо-западного плацдарма российской армии, что и Буча. С него русские силы, вероятно, пробовали продвинуться на юг через Житомирскую дорогу (трассу «Киев-Чоп»), чтобы окружить Киев. 28 марта стало известно, что ВСУ заставили российские войска уйти и из соседнего с Бучей Ирпеня — города, за который месяц шли упорные бои. За более чем месяц с начала полномасштабного вторжения России так и не удалось развить изначально запланированное наступление на Киев. Из-за проблем с логистикой и опасности окружения контратакующими украинскими силами российская группировка была вынуждена отступить в Беларусь.
Словосочетание «жест доброй воли» превратилось в мем — так шутили о других российских военных неудачах. Минобороны России в конце июня 2022 года назвало «жестом доброй воли» и отход с острова Змеиный в Черном море — его российские войска захватили в первый день войны. С тех пор Украина неоднократно обстреливала разместившиеся на нем российские силы.
Кремль никогда не признавал, что Россия потерпела поражение под Киевом или на острове Змеиный, представляя отступление от Киева как решение, необходимое для более приоритетного «освобождения» Донбасса.
Несмотря на то что о «жестах доброй воли» российской армии с иронией писали и пишут даже провоенные блогеры, комментируя неудачи вооруженных сил России, словосочетание продолжает часто появляться в официальных заявлениях властей — в последний раз Минобороны России в марте 2025-го так комментировало обмен пленными с Украиной на фоне переговоров о перемирии.
Согласно официальному заявлению российского Минобороны, его военные полностью вышли из Бучи еще 30 марта. Впрочем, 31 марта британское Минобороны сообщало, что российские войска все еще контролируют Киевскую область на северо-востоке, в том числе и Бучу. А телеканал Минобороны России «Звезда» 1 апреля сообщал, что российские морпехи ведут «зачистку» населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться в них.
Путин же сейчас, через три года после российского отступления из Киевской области, утверждает, что Россия оттуда ушла, чтобы создать условия для переговоров с Украиной. «Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор с пистолетом у виска», — сказал он в январе в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
То же самое словосочетание про «пистолет у виска» он произнес и на встрече с руководством МИД России 14 июня 2024 года: «29 марта 2022 года мы отвели свои войска от Киева, поскольку нас уверяли в том, что нужно создать необходимые условия для завершения политического переговорного процесса, для завершения этого процесса. И что нельзя одной из сторон подписывать такие соглашения, как говорили наши западные коллеги, с пистолетом у виска».
Сами обвинения в том, что российская армия совершила военные преступления в Буче, Путин прокомментировал подробно лишь однажды, 12 апреля 2022 года. «Ну послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто, до сих пор, и, когда они мне говорят „Буча", я спрашиваю: а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, под самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией?» — сказал Путин. Дальше он заявил, что информация о военных преступлениях армии России в Буче — это «фейк», и рассказал, что получил от президента Беларуси Александра Лукашенко некие документы, подтверждающие это: «Как, кто — у коллег перехваты есть соответствующие — на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка».
Об этом же Путин сказал несколько недель спустя, 26 апреля на встрече с генсеком ООН Антонио Гуттеришем: «Мы знаем, кто это делал, мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим». Ни Путин, ни Кремль за следующие три года не продемонстрируют публично ни документы, ни иные данные о «провокации», которые они якобы получили от спецслужб.
3 апреля, когда в СМИ появились фотографии с телами мирных жителей Бучи на улицах города, Гуттериш заявил, что «шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче», и писал о необходимости независимого расследования, «за которым последует привлечение к ответственности [виновных]». В открытой части встречи с Путиным через три недели генсек ООН, согласно публикации на сайте Кремля, заявления президента России о Буче оставил без комментариев.
Конец прямым переговорам
28 марта 2022 года украинские власти сообщили об освобождении соседнего с Бучей Ирпеня. Но внимание всего мира тогда было приковано к Стамбулу — там шла подготовка к встрече делегаций из Москвы и Киева. Фон переговоров тогда куда больше омрачала гуманитарная катастрофа в Мариуполе, полностью окруженном Россией, чем бои в Киевской области.
С начала марта представители России и Украины несколько раз встречались в Беларуси (в том числе при содействии миллиардера Романа Абрамовича). Тогда появилась слабая надежда, что войну удастся остановить дипломатическим путем. Договориться о важных деталях возможного мирного соглашения стороны условились в Турции 29 марта.
Рассаживаясь в зале во дворце Долмабахче, украинские переговорщики во главе с руководителем партии «Слуга народа» Давидом Арахамией еще ничего не знали о масштабах убийств гражданских в Буче. Сам Арахамия в интервью американскому журналисту Саймону Шустеру рассказывал, что Зеленский так инструктировал его перед началом контактов с россиянами: «Главное, чтобы они нас услышали, получили сигнал, что мы готовы договариваться». Тогда президент Украины действительно говорил о мире постоянно — в первый же день войны он сказал, что «не боится» говорить с Россией в том числе о нейтральном статусе его страны.
Остановить войну одна встреча в Стамбуле не могла. Но по ее окончании в мировых СМИ впервые появился осторожный оптимизм по поводу возможной остановки кровопролития. «Первые признаки значительного прогресса в мирном процессе», — писала NYT после завершения переговоров.
Именно по итогам той встречи Россия объявила о «жесте доброй воли» и выводе войск из Киевской области. Украина предложила схему возможного мира: она предполагала, что Киев согласится на нейтральный статус и откажется от размещения иностранных баз, получив гарантии безопасности, а судьбу оккупированных территорий обсудят лидеры стран. Стороны условились продолжать общение — как много раз рассказывала Би-би-си, оно действительно продолжилось в онлайн-режиме.
Но уже через два дня после встречи в Бучу вошла украинская армия. 1–2 апреля мировые СМИ и соцсети наводнили фотографии тел мирных жителей, убитых российской армией.
В разговоре с Би-би-си советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, ездивший в Стамбул, признавал: если бы на момент встречи власти обладали исчерпывающей информацией о событиях в Буче, то самое коммюнике по итогам встречи было бы жестче. Он предполагает, что украинские власти как минимум упомянули бы там «бесчеловечные методы войны». Произошедшее в Буче действительно очень повлияло на украинских переговорщиков, признавал собеседник Би-би-си с российской стороны — некоторые члены делегации «закрылись».
4 апреля в Бучу приехал Владимир Зеленский. А 5 апреля, рассказывал Саймон Шустер в своей книге «Шоумен», президент собрал на ужин с десяток высокопоставленных украинских чиновников — в том числе тех, кто ездил на переговоры в Стамбуле. Дискуссия была напряженной: Арахамия и большинство других участников встречи уговаривали президента остановить переговоры и отказаться от встречи с Путиным.
«Вы должны понимать, что идет война, — отвечал им Зеленский. — Жертв может быть еще больше, могут произойти еще большие ужасные события. Если есть хотя бы один шанс найти механизм, который остановит войну, мы должны это сделать. Мы не можем его упустить». Об этом же он говорил и публично. Общаясь с журналистами после визита в город, Зеленский говорил, что «каждая такая Буча будет бить просто тебя по рукам относительно тех или иных переговоров», но продолжать диалог необходимо.
Но по мере обнародования новых фактов расстрелов в Буче и других городах диалог между сторонами становился все холоднее, рассказывала тогда Би-би-си. Об этом прямо говорили и украинские чиновники. «После Бучи стало особенно тяжело продолжать разговор с россиянами», — признавался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в середине апреля.
Потом на настроение российских переговорщиков и лично Владимира Путина сильно повлияло затопление флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва». В итоге к лету 2022 года переговоры фактически остановились. Прямых переговоров между Россией и Украиной по мирному соглашению с тех пор так и не было. Украинские и российские источники Би-би-си много раз подчеркивали: причиной срыва диалога стало не только отсутствие прогресса по положениям мирного договора, но и окончательный подрыв и без того слабого доверия между сторонами, начавшийся именно с событий в Буче.
Со встречи в Стамбуле прошло уже больше трех лет, но российская сторона до сих пор вспоминает о ней, утверждая, что Украина «сорвала» договоренности. Летом 2024 года Владимир Путин обвинил Киев в том, что тот устроил «грязную провокацию» в Буче именно для того, чтобы «объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров». Сам этот отказ российские власти связывают не с нежеланием Киева идти на уступки весной 2022 года, а с давлением западных стран.
Про Бучу в контексте переговоров вспоминают и украинские власти — в том числе сейчас, когда дипломатический процесс активизировался по воле президента США Дональда Трампа. На днях, комментируя отсутствие прогресса на переговорах, Зеленский сказал, что в Москве «откровенно издеваются» над попытками достигнуть мира. И добавил в том же обращении: «Нормализовать то, что они делали в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах, просто невозможно. Мы будем работать и дальше для того, чтобы ответственность России за войну была — и была ощутимой».
Буча и российские пропагандисты
Мэр Бучи Федорук в интервью «Украинской правде» рассказывал, что весь период оккупации был в городе — «это моя обязанность как должностного лица и как гражданина». Он прятался в разных домах и на дачах. По его словам, в ночь с 30 на 31 марта «в Буче настала тишина», после чего он решил выйти из укрытия: «По дороге я не встретил практически ни одного человека. А когда возвращался назад, то жители как раз вышли из подвалов, из помещений, практически у каждого дома было по 20-30 человек».
В записанном 31 марта коротком видеообращении (в медиа оно попало на следующий день, 1 апреля) Федорук констатировал освобождение Бучи от «российских оккупантов».
Российские власти использовали этот ролик мэра как «доказательство постановки в Буче». «Он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — заявил представитель России в ООН Василий Небензя.
В то же время в 40-секундном ролике Федорук вообще не говорил ни о чем, кроме освобождения города — не упомянул ни о разрушенной инфраструктуре и отсутствии света, воды, газа и продуктов, ни о сожженных домах, взорванных дорогах и мостах, ни о в целом тяжелой гуманитарной ситуации.
Кроме того, по состоянию на 31 марта количество жертв среди гражданских в Буче еще явно было неизвестно — не знали о массовых расстрелах на базе «Агробудпостач», непонятны были масштабы братских могил возле церкви Андрея Первозванного. По рассказам людей, с которыми общались корреспонденты Би-би-си, большинство убийств мирных жителей произошли не в центре Бучи, а в отдаленных районах города — таких как Стеклозавод.
Первые видео с телами убитых на улице Яблунской в Буче появились 1 апреля. Сразу после обнаружения тел гражданских в Буче российские власти выступили с аргументами, якобы доказывающими, что украинские власти устроили постановку. Эти версии последовательно разбирали и опровергали многие СМИ — например, «Медиазона».
Так, в провластных медиа распространялось одно из первых видео с телами погибших на Яблунской, в котором якобы было заметно, что трупы двигаются — так российская пропаганда пыталась доказать, что на улице лежат не мертвые люди, а актеры. На самом деле никакого движения трупов не было — в одном случае за него приняли помеху на лобовом стекле, в другом — искажение в зеркале заднего вида.
Еще одним аргументом, который пытались приводить российские власти, было то, что первые фото- и видеосвидетельства о телах на улицах города появились через четыре дня после отступления российских военных. В действительности же они появились еще 1 апреля. Фотографии поступали из разных мест Бучи и от независимых источников — не только от украинских военных, но и от журналистов.
Пропагандистский телеграм-канал «Рыбарь» даже пытался опровергнуть видео, на котором отчетливо видно, как российская БМД расстреливает велосипедиста — на велосипеде ехала Ирина Филькина, «женщина с красным маникюром». Канал утверждал, что либо на велосипеде ехал украинский разведчик, либо его подставил под удар полк «Азов» (власти РФ внесли его в список террористических организаций и запретили его деятельность в России). Вывод «Рыбарь» сделал на основании того, что съемка велась с дрона полка «Азов».
В этом же телеграм-канале пытались опровергнуть подлинность спутниковых снимков Бучи от 19 марта, когда город занимала российская армия. На них видны тела убитых мирных жителей на улице Яблунской. Их положение совпадает с тем, в каком они были и на видео из города от 1 апреля: снимки публиковала Би-би-си. «Рыбарь» сначала утверждал, что снимки сделаны 1 апреля, якобы каналу удалось установить это по положению теней, затем признал, что анализ был ошибочным, но все равно ставил под сомнение дату съемки.
Хотя в Кремле про Бучу не вспоминают — на сайте Кремля название города упоминается всего пять раз, в последний раз Путин, выступая в МИД в 2024 году, коротко сказал про «известную провокацию в Буче», — к теме регулярно обращается МИД России. Захарова на третью годовщину освобождения Бучи снова говорила об «устроенной неонацистским режимом Зеленского и его хозяевами чудовищной провокации с целью обвинить Россию в „военных преступлениях" против мирных жителей». Одним из аргументов Захаровой снова было то, что за три года «России никто так и не передал список „жертв Бучи"».
МИД России до сих пор, называя Бучу провокацией, утверждает, что списка погибших в городе за время российской оккупации в Москве не видели.
В третью годовщину возвращения Бучи под контроль Украины Захарова опять написала, что сведений о том, где и когда были убиты люди, выдаваемые за «жертв Бучи», нет в публичном пространстве. «Голословно утверждается, что они были „застрелены российскими военными"», — сказал она.
Официальные украинские расследования, по которым уже названы имена жертв — такие, как дело Александра Еремича или Ирины Филькиной и десятков других жителей Бучи, — российские власти не комментировали.
Полного списка гражданских, погибших в Буче и ее окрестностях, действительно пока не появилось, поскольку украинские власти продолжают процесс опознания найденных жертв и десятки по-прежнему числятся пропавшими без вести. Впрочем, то, что «в публичном пространстве» нет сведений о погибших — неправда. Еще осенью 2022 года агентство AP опубликовало расследование, в котором журналисты установили по дням, когда и где в марте в Буче российские военные убивали мирных жителей. В 2022 году газета New York Times установила имена 36 погибших лишь на одной Яблунской и рассказала их истории.
Но теперь в российских провластных медиа и телеграм-каналах о каждом новом случае обвинения российской армии в военных преступлениях пишут, что это «очередная Буча».
При этом российские пропагандисты вспомнили о Буче, и когда публиковали видео из Русского Поречного в Курской области в январе, когда деревню удалось отбить у ВСУ. ГосСМИ и «военкоры» обвинили украинскую армию в военных преступлениях, якобы совершенных в Поречном в период его оккупации осенью и зимой 2024 года. В качестве доказательств они привели два снятых российскими военными видеоролика, на которых запечатлены находящиеся в подвале мертвые тела, а также две опубликованные СК видеозаписи допросов подозреваемых, на которых они признаются в совершении преступлений.
Би-би-си не удалось независимо подтвердить, когда и где именно были сняты ролики из подвалов, а также что произошло с запечатленными на них людьми. «Признания» задержанных на камеру не могут быть единственным подтверждением того, что ВСУ убивали гражданских, поскольку люди на этих видео — военнопленные, находятся под арестом и на них могло быть оказано давление.
Видео с телами мирных жителей в Русском Поречном в конце января появилось в небольшом канале «Брянский фронт», который, по данным издания «Агентство», ведут волонтеры ОНФ. Затем его стали массово публиковать провоенные каналы с почти одинаковой фразой «Расскажите еще про Бучу». Сравнение с убийствами в Киевской области использовал и пропагандист Владимир Соловьев, отмечало «Агентство».
Хотя российские власти на протяжении трех лет называют сведения о военных преступлениях армии России в Буче фейком и провокацией, в рассказе о событиях в Русском Поречном они апеллировали именно к случившемуся в Киевской области. «ВСУ устроили Бучу в Курской области», — такой заголовок 20 января поставил корреспондент провластной «Комсомольской правды» Александр Коц к своему тексту о Поречном.
«Это не какая-то постановочная Буча, которую создала киевская власть и куда киевский князек возит западных гостей на экскурсии, это — реальные преступления», — комментировал эти видео постпред России в ООН Василий Небензя.
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Украинский проект Платформа памяти «Мемориал» — сайт, на котором опубликованы уже 9 500 историй украинских военных и гражданских, погибших в результате полномасштабного российского вторжения, — собрал 93 истории мирных жителей Бучи, погибших во время оккупации. Это имена, фотографии, биографии и обстоятельства гибели.
Возле церкви Святого Андрея, где во время оккупации погибших украинцев хоронили в братской могиле, теперь установили мемориал из металлических табличек. На них выбито больше 500 имен. Некоторые квадраты пустуют, потому что на городском кладбище погребены более 100 неопознанных тел, выкопанных из неглубоких могил по всей Буче.
Редактор Анастасия Лотарева*
*Власти России включили Елизавету Фохт и Анастасию Лотареву в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде