После Бучи. Как убийства гражданских под Киевом стали демаркационной линией войны России против Украины

Хотя в Кремле про Бучу не вспоминают — на сайте Кремля название города упоминается всего пять раз, в последний раз Путин, выступая в МИД в 2024 году, коротко сказал про «известную провокацию в Буче», — к теме регулярно обращается МИД России. Захарова на третью годовщину освобождения Бучи снова говорила об «устроенной неонацистским режимом Зеленского и его хозяевами чудовищной провокации с целью обвинить Россию в „военных преступлениях" против мирных жителей». Одним из аргументов Захаровой снова было то, что за три года «России никто так и не передал список „жертв Бучи"».

МИД России до сих пор, называя Бучу провокацией, утверждает, что списка погибших в городе за время российской оккупации в Москве не видели.

В третью годовщину возвращения Бучи под контроль Украины Захарова опять написала, что сведений о том, где и когда были убиты люди, выдаваемые за «жертв Бучи», нет в публичном пространстве. «Голословно утверждается, что они были „застрелены российскими военными"», — сказал она.

Мемориал в память о погибших жителях Бучи Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Официальные украинские расследования, по которым уже названы имена жертв — такие, как дело Александра Еремича или Ирины Филькиной и десятков других жителей Бучи, — российские власти не комментировали.