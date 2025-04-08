Компания Tallinna Vesi построила на Пальяссааре когенерационную станцию, которая позволяет вырабатывать из образующегося в процессе очистки сточных вод биогаза все необходимое для нужд очистного сооружения тепло, а также половину электроэнергии.
По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, построенная на территории очистной станции на Пальяссааре когенерационная установка позволяет производить энергию исключительно экологичным способом, эффективно утилизируя побочный продукт очистки сточных вод - осадок - для получения биогаза.
«Тестовый период, начавшийся в прошлом году, показал, что из биогаза, образующегося при сбраживании осадка сточных вод, можно успешно производить энергию для собственных нужд и тем самым держать под контролем операционные расходы предприятия. С помощью когенерационной установки и имеющихся технологий мы смогли в тестовый период вырабатывать около 12 000 МВт-ч тепловой энергии и 8100 МВт-ч электроэнергии в год. Это полностью покрывает потребность очистной станции Пальяссааре в тепле и примерно половину ее потребности в электричестве», - сказал он.
По его словам, в настоящее время продолжается развитие биогазового производства, поскольку потенциал когенерационной станции еще не исчерпан.
На когенерационной станции Tallinna Vesi производит энергию в объеме, который мог бы покрыть годовую потребность примерно 3800 среднестатистических домохозяйств.
«Успешное завершение тестового периода и запуск когенерационной установки - важная веха на пути к достижению наших целей устойчивого развития, - отметил Тимофеев. - Результаты тестирования обнадеживают - мы можем покрывать всю потребность очистной станции в тепле и половину потребности в электричестве за счет производимой на месте энергии. Это отличное практическое воплощение принципов экономики замкнутого цикла».
Сброженный осадок сточных вод перерабатывается в качественный грунт для озеленения, который Tallinna Vesi предлагает всем желающим бесплатно.
Для производства электричества и тепловой энергии на очистной станции Пальяссааре были реконструированы два метантенка для получения биогаза. Инвестиции в реконструкцию составили около 4 миллионов евро, а строительство самой когенерационной станции обошлось еще в 2,4 миллиона евро.
По словам Александра Тимофеева, цель Tallinna Vesi - переход ко все более устойчивой модели деятельности, уменьшающей воздействие предприятия на окружающую среду и сокращающей его углеродный след. В своих зданиях и производственных процессах компания Tallinna Vesi использует исключительно электроэнергию, полученную из возобновляемых источников.
Кроме того, с 2026 года Tallinna Vesi совместно с Utilitas начнет использовать тепловую энергию сточных вод для обеспечения экологичного централизованного отопления. Для этого на участке Tallinna Vesi в Пальяссааре будет построена специальная тепловая насосная станция.