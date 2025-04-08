По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, построенная на территории очистной станции на Пальяссааре когенерационная установка позволяет производить энергию исключительно экологичным способом, эффективно утилизируя побочный продукт очистки сточных вод - осадок - для получения биогаза.

«Тестовый период, начавшийся в прошлом году, показал, что из биогаза, образующегося при сбраживании осадка сточных вод, можно успешно производить энергию для собственных нужд и тем самым держать под контролем операционные расходы предприятия. С помощью когенерационной установки и имеющихся технологий мы смогли в тестовый период вырабатывать около 12 000 МВт-ч тепловой энергии и 8100 МВт-ч электроэнергии в год. Это полностью покрывает потребность очистной станции Пальяссааре в тепле и примерно половину ее потребности в электричестве», - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжается развитие биогазового производства, поскольку потенциал когенерационной станции еще не исчерпан.

На когенерационной станции Tallinna Vesi производит энергию в объеме, который мог бы покрыть годовую потребность примерно 3800 среднестатистических домохозяйств.

«Успешное завершение тестового периода и запуск когенерационной установки - важная веха на пути к достижению наших целей устойчивого развития, - отметил Тимофеев. - Результаты тестирования обнадеживают - мы можем покрывать всю потребность очистной станции в тепле и половину потребности в электричестве за счет производимой на месте энергии. Это отличное практическое воплощение принципов экономики замкнутого цикла».